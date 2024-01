Os melhores looks na passadeira vermelha dos Globos de Ouro

Para além dos aplausos e louvores da 81ª edição anual dos Globos de Ouro, olhemos para o verdadeiro ponto alto do espetáculo - quem vestiu o quê para os prémios e se esmerou na passadeira vermelha.

Os Globos de Ouro não são apenas uma noite de reconhecimento do talento da indústria cinematográfica e televisiva; são também uma passerelle para os queridinhos mais bem vestidos de Hollywood se exibirem.

Por isso, vamos celebrar as estrelas que não só ganharam prémios, como também roubaram as atenções com a sua moda fabulosa e divertida nos prémios deste ano!

Gucci Green para a Rainha Tay Tay

Taylor Swift arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Uma das nossas escolhas para a Personalidade do Ano 2023, Taylor Swift, brilhou com um verde ácido cintilante personalizado pela Gucci.

A cantora, nomeada para Melhor Realização Cinematográfica e de Bilheteira por Taylor Swift: The Eras Tour, passou pelo tapete vermelho sem seu namorado da NFL, Travis Kelce, que estava ocupado com um jogo a poucos passos de distância no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Domingo, o elegante

Colman Domingo arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

A estrela de_Rustin e The Colour Purple, Colman Domingo, foi numa direção diferente com um look preto personalizado pelo novo diretor criativo masculino da Louis Vuitton, Pharrell Williams.

Usou como acessório pins de pérolas e jóias vermelhas, e um brinco de pérola simples.

Domingo foi nomeado para o prémio de melhor ator pelo excelente desempenho no drama biográfico Rustin, mas perdeu para Cillian Murphy, que levou para casa o prémio pelo seu papel em Oppenheimer.

Apaixonar-se por Hüller

Sandra Huller arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

O visual de Sandra Hüller fez-nos apaixonar por ela.

A estrela de Anatomia de uma Queda, nomeada para Melhor Atuação de uma Atriz em um Filme Dramático, escolheu uma cor da Louis Vuitton entre o verde esmeralda e o verde mar em Beverly Hills, Califórnia.

O seu corpete era justo com alças finas e uma saia de pregas suaves que caía numa cauda.

Tal como Taylor Swift, Hüller também foi incluída na nossa secção Pessoas do Ano 2023.

A superestrela da Barbie na vida real

Margot Robbie arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Como sempre, Margot Robbie estava fabulosa.

Robbie, a estrela e produtora do filme Barbie, um sucesso de bilheteira e muito nomeado, usou um vestido Armani de lantejoulas cor-de-rosa com tule cor-de-rosa.

Tal como na digressão de imprensa da Barbie, o seu visual foi inspirado numa boneca Barbie do passado - desta vez a Barbie Superstar de 1977.

Willy Wonka chique

Timothee Chalamet arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Timothée Chalamet, o rosto do último filme Wonka, vestiu um casaco preto deslumbrante com calças skinny pretas e uma camisa preta de Celine Homme.

Chalamet estava nomeado para melhor ator num musical ou comédia mas o prémio acabou por ir para Paul Giamatti de "Os Excluídos".

Melhor sorte para a próxima, Timothée, e continua com o teu excelente visual!

Gladstone com um ar glamouroso

Lily Gladstone and Leonardo DiCaprio arrive at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024 Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Recém-chegada à passadeira vermelha, Lily Gladstone, que levou para casa o prémio de Melhor Atriz pelo seu desempenho notável em "Assassinos da Lua das Flores", não brilhou apenas no palco - trouxe o brilho para a passadeira vermelha também!

Com um fabuloso vestido Valentino branco, combinado com um dramático xaile preto e uma gargantilha de diamantes no pescoço, Gladstone acrescentou um toque de elegância com brincos criados por um membro da tribo Blackfeet.

As notas de ouro de Dua Lipa

Dua Lipa arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Credit: AP Photo

Dua Lipa, a sensação dos tops de vendas, foi a apresentadora e nomeada para o prémio de Melhor Canção Original, com um vestido Schiaparelli de veludo preto feito à medida, adornado com uma sequência de "ossos" dourados no corpete e uma saia volumosa.

O look foi complementado com um colar Tiffany & Co. de 1962.

Cair com estilo

Pedro Pascal arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Pedro Pascal, de_The Last of Us, transformou uma queda inesperada numa vitória da moda na 81ª edição dos Globos de Ouro!

Com o braço ao peito, faixa cortesia da Bottega Veneta, Pascal revelou aos jornalistas que a lesão resultou de uma simples "queda".

O look de Pascal foi uma grande vitória, com uma gola alta preta e justa, adornada com nós de fio branco e combinada com umas calças pretas elegantes.

Quem diria que cair podia ser tão sexy?

O que há de melhor em Saltburn

Barry Keoghan arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Barry Keoghan, a estrela de Saltburn, arrasou nos Globos de Ouro com um deslumbrante conjunto Louis Vuitton personalizado.

O ator de 31 anos, nomeado para melhor ator numa longa metragem dramática, usou uma criação da Louis Vuitton da coleção primavera-verão 2024, um casaco de lã vermelha em Damier tradicional, combinado com calças vermelhas de alfaiataria e uma camisa branca de colarinho redondo com botões de pérola.

O seu jogo de acessórios também estava no ponto - com uma corrente de cinto dourada chique, um colar de pérolas e brincos Tiffany & Co.

De volta à escola com Billie

Billie Eilish arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Credit: AP Photo

A signatária de "What Was I Made For?", Billie Eilish, com o seu cabelo ruivo e preto, foi à escola com uma blusa branca, uma saia castanha e um casaco preto de grandes dimensões, com os óculos no sítio.

O look foi da autoria de Willy Chavarria.

A fantasia floral de Florence

Florence Pugh arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Florence Pugh nunca deixa de apresentar um look de passadeira vermelha excecional.

Vestida com um vestido Valentino vermelho transparente salpicado de rosas delicadas, a estrela de Oppenheimer trouxe todo um jardim de charme ao evento.

É um verdadeiro jardim fabuloso!

O Urso veste Prada

Ayo Edebiri arrives at the 81st Golden Globe Awards on Sunday, Jan. 7, 2024, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

Pugh não estava a voar sozinha no departamento vermelho.

Ayo Edebiri, mais tarde coroada como melhor atriz secundária numa série musical ou de comédia pelo seu papel em The Bear, fez furor com um deslumbrante conjunto Prada vermelho sem alças.