Depois de um ano em que bateu todos os recordes com o seu filme Barbie, a realizadora, argumentista e atriz norte-americana Greta Gerwig vai presidir ao júri do 77.º Festival de Cannes, que se realiza de 14 a 25 de maio de 2024.

Greta Gerwig, a escritora e realizadora norte-americana de "Barbie", vai ser a presidente do júri do Festival de Cinema de Cannes do próximo ano.

A cineasta de 40 anos, que também é atriz, é a primeira mulher a fazê-lo desde a atriz Cate Blanchett em 2018.

Após o anúncio, Gerwig disse: "Adoro filmes - adoro fazê-los, adoro vê-los, adoro falar sobre eles. Como cinéfila, Cannes sempre foi o auge do que pode ser a linguagem universal do cinema. Estar no lugar da vulnerabilidade, numa sala escura cheia de estranhos, a ver um filme novo é o meu lugar preferido. Sinto-me emocionado e humilde por ser a presidente do júri do Festival de Cinema de Cannes. Mal posso esperar para ver as viagens que nos estão reservadas a todos!".

Sucesso estelar

A nomeação de Gerwig vem selar o que tem sido o mais notável dos anos para a cineasta e para a indústria cinematográfica. Barbie lidera as nomeações para os Globos de Ouro do próximo ano. É o maior êxito de bilheteira deste ano em todo o mundo, o que faz da boneca da Mattel um fenómeno cultural ainda maior e de Gerwig como a realizadora de cinema mais bem cotada da história.

Lead actress Margot Robbie at the London premiere of 'Barbie', July 12, 2023 Scott Garfitt/Invision

"Trata-se de uma escolha óbvia, uma vez que Greta Gerwig encarna de forma tão audaciosa a renovação do cinema mundial, para a qual Cannes é todos os anos simultaneamente precursor e caixa de ressonância", afirmaram Iris Knobloch, Presidente do Festival, e Thierry Frémaux, Delegado Geral. "Para além da 7ª Arte, ela é também a representante de uma época em que se está a quebrar barreiras e a misturar géneros, elevando assim os valores da inteligência e do humanismo."

Gerwig acrescenta ainda outros recordes à sua considerável lista de prémios: o de se tornar a pessoa mais jovem a assumir a tarefa desde Sofia Loren, com apenas 31 anos, em 1966, e a segunda realizadora desde Jane Campion, em 2014; e a segunda mulher norte-americana depois de Olivia de Haviland, a primeira mulher Presidente do Júri, em 1965.

O 77º Festival de Cannes vai realizar-se de 14 a 25 de maio de 2024.

A Seleção Oficial será revelada em meados de abril de 2024.