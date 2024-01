Rejeição da Barbie nos Óscares foi sexista?

A internet está furiosa com a Academia por esta não ter nomeado Margot Robbie e Greta Gerwig para Melhor Atriz e Melhor Realizadora por "Barbie". Um argumento recorrente é que a motivação por detrás da omissão é sexista.

As nomeações para os Óscares foram anunciadas esta semana, com a aclamada sensação de mil milhões de dólares Barbie a conseguir um total de oito nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator Secundário para Ryan Gosling e Melhor Atriz Secundária para America Ferrera.

Um dos maiores pontos de discussão, no entanto, foi o facto de Greta Gerwig e Margot Robbie terem sido excluídas das nomeações para Melhor Realizador e Melhor Atriz, respetivamente.

Os fãs não perderam tempo e foram para as redes sociais partilhar a sua incredulidade e raiva. O modo de fusão foi galvanizado pelas estrelas da Barbie, Gosling e Ferrera, que não se contiveram.

Numa declaração, Gosling disse que "nenhum reconhecimento seria possível para ninguém no filme sem o talento, a garra e a genialidade delas (Robbie e Gerwig). Dizer que estou desapontado por eles não estarem nomeados nas suas respectivas categorias seria um eufemismo".

Quanto a Ferrara, ela disse sucintamente à Variety: "Fiquei incrivelmente desiludida por não terem sido nomeadas".

Para muitos, o facto de Gerwig e Robbie não terem sido nomeadas revela que a Academia não compreendeu o filme, sublinhando a ironia de nomear o Ken em vez da Barbie, e sublinhando que a mensagem do filme sobre as dificuldades das mulheres em serem reconhecidas pelas suas contribuições para uma sociedade misógina não foi ouvida.

"Continua a ser tão fácil para Hollywood ignorar e menosprezar as contribuições artísticas das mulheres - MESMO QUANDO É O PONTO DO MAIOR FILME DO ANO!", lamentou a estratega política Jennifer Palmieri, que foi diretora de comunicação na Casa Branca de Obama.

Por falar nisso, depois veio Hillary Clinton, cujo tweet a elogiar Robbie e Gerwig foi muito gozado na Internet.

Clinton escreveu: "Greta & Margot, embora possa ser doloroso ganhar a bilheteira mas não levar para casa o ouro, os vossos milhões de fãs adoram-vos. Vocês são muito mais do que suficiente. #HillaryBarbie".

A mensagem de Clinton era "foleira", devia ser "julgada em Haia" e tinha "o cheiro a falhado". Um utilizador do X lamentou mesmo: "É como se o mundo inteiro estivesse a conspirar para me fazer odiar um filme que eu vi e GOSTEI".

Felizmente, houve também algum apoio, com a polícia australiana a anunciar no Facebook que iria "investigar" depois de Robbie (que é originária de Queensland) ter sido "roubada" nos Óscares.

Como Gerwig e Robbie tinham sido nomeadas para Melhor Realizador e Melhor Atriz na maioria das cerimónias de entrega de prémios anteriores aos Óscares, incluindo os Globos de Ouro, muitos assumiram que as suas nomeações para os Óscares seriam um negócio fechado.

Quando a conclusão não prevista nunca se concretiza, pode ser desagradável. No entanto, será que isso faz com que as suas nomeações sejam sexistas, como muitos têm denunciado?

Gosling, mas não Robbie nas categorias de Atuação Jaap Buitendijk/Warner Bros. Entertainment Inc./via AP

Vamos esclarecer uma coisa.

Barbie é um bom filme.

Não foi o melhor filme de 2023 (nem o melhor filme de Gerwig - essa honra vai para Little Women), mas nós, aqui na Euronews Culture, gostámos dele e até o incluímos na nossa lista de fim de ano dos melhores filmes de 2023.

Contra todas as probabilidades, não foi o mash-up preguiçoso de Enchanted e The Lego Movie que parecia inicialmente, e o que poderia ter sido uma armadilha corporativa encomendada por uma comissão para vender brinquedos sob o pretexto de auto-consciência foi, na verdade, muito mais estranho do que alguém poderia esperar.

Como tal, é de tirar o chapéu a Gerwig, que pegou numa figura que continua a ser um fraco recipiente para o empoderamento (e ainda menos um ícone feminista), subverteu suposições e conseguiu criar com amor um blockbuster divertido que utilizou uma figura problemática para dizer algo - por vezes de uma forma desajeitada mas divertida - sobre os papéis dos géneros na sociedade atual.

O sucesso da Barbie, tanto a nível de crítica como de bilheteira, foi merecido e não pode ser retirado. Nem o seu inegável impacto cultural, que será recordado - com ou sem distinções.

Dito isto, os dois "desprezos" dos Óscares pela Barbie não são sexistas.

Para desempacotar esta afirmação, comecemos pela palavra 'desprezos'.

Não foi desprezada. O filme teve oito nomeações, incluindo a cobiçada categoria de Melhor Filme - o que significa que Robbie, como produtora, recebeu uma nomeação. É o quarto filme mais nomeado, atrás de Oppenheimer (13), Poor Things (11) e Killers of the Flower Moon (10).

Não é suficiente? Tente isto: Apesar de ter sido rejeitada na realização, Gerwig tornou-se a primeira mulher a realizar três filmes nomeados para Melhor Filme (Lady Bird, Little Women, Barbie).

Talvez seja melhor concentrarmo-nos nesse feito impressionante.

Agora vem a parte sexista.

É muito fácil criticar a Academia, que tem sido alvo de muitas críticas merecidas nos últimos anos por questões relacionadas com a diversidade, e há provas empíricas que mostram que as mulheres continuam a ser negligenciadas.

Por exemplo, um estudo de 2020 do Emerson College, escrito por Kenneth Grout e Owen Eagan, intitulado "Oscar is a Man: Sexism and the Academy Awards", concluiu que os vencedores da categoria de Melhor Filme têm quase o dobro da probabilidade de ter actores principais masculinos.

Há muito caminho a percorrer e a compensar, e o status quo patriarcal continua a ser uma realidade. No entanto, é fácil ver que as nomeações para 2024 estão a mostrar um (lento) progresso.

Por exemplo, este ano marca a primeira vez que três filmes nomeados para Melhor Filme foram realizados por mulheres: Anatomy of a Fall (Justine Triet), Past Lives (Celine Song) e Barbie.

É certo que são passos de bebé em relação ao NyQuil, mas é a primeira vez que acontece.

Lily Gladstone (nomeada) e Leonardo DiCaprio (não nomeado) em "Killers of the Flower Moon". Apple TV+, Paramount Pictures

Outros sinais positivos incluem a natureza diversificada dos nomeados em geral. Por exemplo, a estrela de Killers of the Flower Moon, Gladstone, fez história ao ser a primeira mulher indígena a ser nomeada para Melhor Atriz, e o ator de Rustin, Colman Domingo, é o primeiro afro-latino a ser nomeado para Melhor Ator - e o primeiro nomeado abertamente gay na categoria desde Ian McKellen por Gods and Monsters, há 25 anos.

Sim, a Academia precisa de compreender que mais do que uma realizadora pode ser reconhecida de cada vez, e continua a ser frustrante que apenas uma (Justine Triet) tenha sido nomeada este ano.

Mas dos outros quatro nomeados, será que se pode argumentar contra a escolha de Yorgos Lanthimos (Poor Things), Jonathan Glazer (The Zone of Interest), Christopher Nolan (Oppenheimer) e Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)? Não - as suas direcções mereciam-no, e talvez os votantes da Academia tenham decidido que a de Gerwig não tem comparação. O que é justo.

Há também outras realizadoras que foram rejeitadas e que mereciam mais do que Gerwig em termos de arte. Veja-se o caso de Celine Song (Past Lives - o nosso melhor filme de 2023); AV Rockwell (A Thousand and One - nem uma única nomeação); Sofia Coppola (Priscilla - nem uma única nomeação); Nida Manzoor (Polite Society - nem uma única nomeação); Raven Jackson (All Dirt Roads Taste of Salt - nem uma única nomeação); Emma Seligman (Bottoms - nem uma única nomeação).

Isso não quer dizer que Gerwig não tenha dirigido a Barbie com toda a plasticidade. Significa apenas que não é a única realizadora que merecia uma nomeação para Melhor Realizador. E só porque seu filme foi o filme de maior bilheteria de 2023, levando 1,44 bilhão de dólares em todo o mundo, não significa que ela deva automaticamente um aceno.

O mesmo vale para Robbie, pois houve muitas performances excelentes no ano passado. O seu desempenho foi um deles, mas quando se olha para as actrizes pré-seleccionadas, é difícil argumentar que ela foi ofuscada. Talvez, no fim de contas, Emma Stone (Poor Things), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Carey Mulligan (Maestro) e Annette Bening (Nyad) tenham tido desempenhos mais fortes...

E para estabelecer um paralelo direto com a omissão de realizador/atriz em 2024, Celine Song e a sua estrela Greta Lee não estão na corrida para Melhor Realizador ou Melhor Atriz, apesar de Past Lives, tal como Barbie, ter sido nomeado para Melhor Filme. Onde estão os seus posts indignados no X com o hashtag de indignação apropriado?

Greta Lee (não nomeada) em "Past Lives". A24

No fim de contas, o facto de a Barbie não ter sido nomeada para Melhor Realizador ou Melhor Atriz não é sexismo. Pode parecer superficialmente, mas é apenas porque o filme não foi escolhido. Tão simples quanto isso.

"Espera, o Ryan Gosling foi nomeado pelo seu papel de Ken, mas a Margot Robbie não foi nomeada pela Barbie? E a Greta foi esnobada para Melhor Realizador?!?! Bela maneira de justificar o enredo literal do filme @TheAcademy", escreveu um utilizador do X.

Sim, o paralelo é divertido, mas não significa que os votantes da Academia não tenham percebido. Apenas escolheram de forma diferente. E embora a desilusão seja compreensível, alimentar esta indignação retira a atenção aos outros nomeados merecedores e aos seus feitos significativos.

Também tem o efeito colateral de parecer que muitos fãs obstinados da Barbie se sentem no direito de receber o que não é um filme independente de baixo orçamento que merecia mais lugares sentados, mas uma produção massiva financiada pela Warner Bros. e pela Mattel, uma das maiores empresas de brinquedos do mundo. Escolhe as tuas batalhas.

"O Ken ter sido nomeado e não a Barbie é honestamente muito apropriado para um filme sobre um homem que descobre o poder do patriarcado no mundo real", escreveu outro.

Mais uma vez, uma ótica divertida, mas ninguém se queixou do facto de a canção "I'm Just Ken", cantada no filme por Ken (Gosling), se ter tornado o clip mais viral do filme e ter quase eclipsado o resto da banda sonora. A Barbie é sobre a luta contra o patriarcado, mas ninguém levantou uma bandeira vermelha quando o público celebrou o filme abraçando a representação acidental do patriarcado com a sua canção-tema e os seus adorados pulôveres.

Greta Gerwig fez um filme aclamado pela crítica, com impacto cultural, hilariante, único, visualmente excecional, com um elenco e uma interpretação perfeitos, que deixou as pessoas a rir, a chorar e a pensar, e que rendeu mil milhões de dólares de bilheteira. Mas não foi nomeado para Melhor Realizador?!

É um filme divertido e teve impacto em muitos. Mais poder para ele. Mas é apenas um azar que a Barbie não tenha existido num vácuo de calendário de lançamentos; outros filmes também marcaram 2023. Além disso, os números de bilheteira não deveriam ser um fator. Os prémios devem basear-se no mérito, não na entrada. E muito menos em mensagens. Quando isso acontece, Crash e Green Book ganham prémios. E não queremos que isso volte a acontecer.

O facto de um filme atacar o patriarcado, com razão, não faz dele automaticamente um candidato aos prémios. (Embora esperemos que Poor Things ganhe o maior número possível de Baldies de Ouro - como escrevemos na nossa crítica, "Se a Barbie cutucou gentilmente o urso patriarcal no ano passado, Bella faz do ursino imperioso a sua cadela").

As pessoas estão apenas chateadas porque Gerwig e Robbie não foram nomeadas nas categorias que queriam. São nomeações para prémios - portanto, por vezes aleatórias e duras pela sua natureza eliminatória.

Como disse Whoopi Goldberg, ao comentar a reação contra a Academia após as nomeações: "Nem toda a gente ganha - não se consegue tudo o que se quer", acrescentou: "Nem toda a gente recebe um prémio e isso é subjetivo. Os filmes são subjectivos. Os filmes que adoramos podem não ser adorados pelas pessoas que estão a votar".

Sábias palavras.

Os Óscares já mostraram no passado que são capazes de tomar algumas decisões muito desconcertantes e absolutamente horríveis, mas as nomeações de 2024 são, de um modo geral, irrepreensíveis. É uma pena que as categorias não possam incluir mais nomes, mas no limite de cinco nomes por secção, este ano saíram-se bastante bem.

Por isso, não vamos fazer destas duas omissões algo que não são. Vamos tentar ser normais em relação à Barbie - de uma vez por todas. Ela já teve o seu momento glorioso e frenético. Podemos ser civilizados agora? É melhor guardarmos a nossa energia para celebrar o talento que foi nomeado este ano - à frente e atrás da câmara - e armazenar a nossa justa indignação para os verdadeiros esnobes injustos, que podem revelar o sexismo persistente da indústria cinematográfica.

Dito isto, esperamos que a Barbie não vá para casa de mãos vazias quando chegar a noite dos Óscares. Não vai. Apostamos que ganhará o prémio de Melhor Canção, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino e, potencialmente, Melhor Argumento Adaptado.

Mas no que diz respeito às nomeações, será que a sua exclusão das duas categorias principais foi sexista? Não. Não se deixe enganar pelos comentários que lê na Internet.

A 96ª edição dos Prémios da Academia tem lugar a 10 de março, com o apresentador de talk shows Jimmy Kimmel a apresentar os prémios. E sim, o amigo da Barbie, Barbenheimer, Oppenheimer, vai sem dúvida ganhar. No entanto, vamos fazer figas para Poor Things.