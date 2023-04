Mattel lança Barbie com Trissomia 21

De Euronews

Milhões de crianças de todo o mundo, atingidas pela trissomia 21, têm agora uma boneca Barbie com quem se podem identificar.

A Barbie com Síndrome de Down, agora apresentada pela Mattel, é o mais recente lançamento da linha Fashionists, que inclui já várias versões da Barbie e do Ken representando minorias específicas.

A boneca foi desenvolvida em associação com a Sociedade Nacional da Sídrome de Down (SNSD) dos Estados Unidos da América. As cores do vestido - azul e amarelo - são símbolos da doença, tal como as três divisas que traz ao pescoço, que representam as três cópias do cromossoma 21.

A iniciativa foi bem acolhida pelas instituições de solidariedade social, tendo Carol Boys, diretora executiva da Associação de Síndrome de Down do Reino Unido, afirmado "As crianças da nossa comunidade vão poder brincar com uma boneca que as representa".

Ellie Goldstein, uma modelo britânica com síndrome de Down que apareceu numa campanha com a nova Barbie, disse estar "muito feliz" por ver a nova boneca, acrescentando: "A diversidade é importante para mim porque as pessoas precisam de ver mais pessoas como eu no mundo e não escondidas".

A Mattel disse que consultou a ndss (sigla em inglês) e profissionais médicos para informar o processo de design, introduzindo uma nova escultura de rosto e corpo para ser mais ilustrativa de mulheres com síndrome de Down, incluindo uma estrutura mais curta e um torso mais longo.

Orientado pela NDSS, o colar da boneca com um pendente cor-de-rosa e três divisas para cima representa as três cópias do cromossoma 21, a alteração genética que causa as características associadas à doença.