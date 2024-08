De Euronews com EBU

Os eleitores vão às urnas nos estados alemães da Saxónia e da Turíngia este domingo, numa eleição que deverá ser barómetro do crescimento da Alternativa para a Alemanha (AfD).

PUBLICIDADE

As eleições regionais nos estados alemães da Saxónia e da Turíngia realizam-se neste domingo, com possíveis bons resultados da extrema-direita.

O desempenho da AfD, de extrema-direita, vai ser observado de perto como um indicador do sentimento público em relação ao atual Governo de coligação da Alemanha.

O sentimento anti-imigração no país aumentou após os recentes ataques extremistas, como o ataque mortal com faca na semana passada na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, reivindicado pelo Estado Islâmico.

A Saxónia é tradicionalmente um reduto do partido alemão União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita, que tem tido bons resultados na Alemanha nas últimas décadas. No entanto, há cinco anos, foi forçado a entrar numa aliança tripartida com os Verdes e o Partido Social-Democrata (SPD). Para estas eleições prevê-se uma disputa renhida entre a CDU e a AfD.

Estas eleições podem marcar o maior sucesso eleitoral da AfD até à data, com o partido a registar cerca de 30% das intenções de voto na Turíngia.

Risco de "um sistema político bloqueado"

Enquanto os eleitores se preparam para ir às urnas, grupos minoritários alertam para a potencial ascensão da AfD de extrema-direita.

A delegação do Comité Judaico Americano em Berlim publicou um panfleto que descreve a ideologia antissemita da AfD e as ligações deste partido ao extremismo.

Em declarações à Euronews, o diretor do grupo alertou para o risco que representa a ascensão da AfD.

"Talvez vejamos que, depois das eleições legislativas, vai ser muito difícil para os outros partidos formarem uma coligação sem a AfD", disse Remko Leemhuis, "o que pode significar um sistema político bloqueado, sem um governo funcional".

As políticas da AfD podem também ter consequências mais vastas a nível europeu. No passado, o partido propôs a realização de um referendo sobre a saída da Alemanha da União Europeia, uma medida que poderia ameaçar toda a política europeia.

A AfD ficou em segundo lugar na Alemanha durante as eleições europeias deste ano, com o debate sobre migração e refugiados como uma questão central do programa.