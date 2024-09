Quatro pessoas morrem em inundações na Roménia

De Euronews com AP, ABU

O mau tempo está a afetar parte da Europa Central, com previsões de cheias para este fim de semana.

PUBLICIDADE

Quatro pessoas foram encontradas mortas no leste da Roménia depois tempestades torrenciais terem provocado chuvas e inundações. Centenas de outras pessoas ficaram presas pelas águas.

Os corpos foram encontrados nas localidades de Pechea, Drăgușeni, Costache Negri e Corod. . Foi também encontrado um quinto corpo, durante as operações, mas as autoridades revelaram posteriormente que a vítima "não morreu devido aos efeitos do clima".

Entretanto, os serviços de emergência divulgaram imagens de equipas de resgate a levar moradores, sobretudo idosos, em pequenos barcos salva-vidas através de águas lamacentas para locais seguros. Foi também destacado um helicóptero para participar nestas missões de salvamento.

Até às 13h deste sábado, mais de 250 pessoas tinham sido retiradas com a ajuda de 700 elementos do Ministério do Interior.

As tempestades atingiram 19 localidades na Roménia. Alguns dos maiores danos concentraram-se na cidade de em Galați, onde foram afetadas 5.000 famílias.

O presidente romeno, Klaus Iohannis, deu as condolências às famílias das vítimas e, numa mensagem no Facebook, alertou para a necessidade de "antecipar fenómenos meteorológicos extremos."

"As inundações graves que têm afetado uma grande parte do país provocaram a perda de vidas e danos significativos", disse Iohannis. "Estamos, mais uma vez, a lidar com os efeitos das alterações climáticas, que estão cada vez mais presentes em todo o continente europeu, com consequências dramáticas para as pessoas."

Europa Central em alerta

Para além da Roménia, outros países da Europa Central estão a preparar-se para possíveis inundações durante o fim de semana. Estas podem vir a atingir a Chéquia, a Polónia, a Áustria, a Alemanha, a Eslováquia e a Hungria.

Na Chéquia, os níveis dos rios já começaram a subir e a inundar casas e estradas em pelo menos 35 cidades e aldeias. A chuva intensa e ventos fortes deixaram mais de 63.000 lares sem eletricidade.

Os meteorologistas afirmam que um sistema de baixa pressão vindo do norte de Itália deve trazer muita chuva à maior parte do país, incluindo a capital e as regiões fronteiriças com a Áustria, Alemanha e Polónia.

"Temos que estar preparados para os piores cenários", disse o Primeiro-Ministro checo, Petr Fiala, depois de uma reunião da comissão de crise do governo. “Temos um fim de semana difícil pela frente.”

Alguns especialistas compararam as previsões meteorológicas para o fim de semana com as inundações de 1997 na região. Mais de uma centena de pessoas morreram nessas cheias, referidas por alguns como a "inundação do século".

Alertas e as primeiras evacuações

Na Polónia,dezenas de pessoas foram retiradas de casa como medida de precaução, em duas aldeias perto da cidade de Nysa, depois de os meteorologistas terem alertado para chuvas sem precedentes e para a subida acentuada do nível de alguns rios na área.

As autoridades polacas apelaram aos residentes para se abastecerem de alimentos e para se prepararem para cortes de energia.

Na região de Kamptal, na Áustria, já caíram cerca de 80 litros de água por metro quadrado e prevê-se que venha a chover ainda mais. Os elevados níveis de água no rio Kamp levaram a ser declarado um alerta em vários municípios.

PUBLICIDADE

A situação no rio Danúbio também está a agravar-se significativamente devido às chuvas, subindo os níveis de alerta na Eslováquia e na Hungria. Em Bratislava, uma equipa de crise decidiu construir barreiras contra inundações.

Chuvas intensas também atingiram a Moldávia, este sábado. Trabalhadores de emergência bombearam a água das casas afetadas, em várias localidades.

Esta mudança no tempo chegou após um início quente de setembro na região, incluindo na Roménia. Cientistas documentaram o verão mais quente da Terra, quebrando um recorde estabelecido há apenas um ano.