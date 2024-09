Cheias fazem quatro mortos na Roménia

De Euronews com AP, EBU

Vários países da Europa Central preparam-se para um fim de semana de inundações, causadas pela passagem do Ciclone Boris, que podem vir a ter contornos graves.

Pelo menos quatro pessoas morreram no condado de Galati, no sudeste da Roménia, vítimas de inundações causadas pela passagem do ciclone Boris, com a água em certas zonas a atingir os 1,7 metros de altura. O país já criou um comité de emergência para analisar a situação.

Outros países da Europa Central preparam-se para graves inundações, que deverão atingir a Chéquia, a Polónia, a Áustria, a Alemanha, a Eslováquia e a Hungria durante o fim de semana.

Chéquia

As autoridades checas ergueram barreiras metálicas ou muros de proteção com sacos de areia, enquanto a água foi libertada das barragens para criar espaço nos reservatórios. Os residentes foram avisados para se prepararem para possíveis evacuações.

"Estamos atualmente a fazer preparativos para uma possível subida do nível da água do rio local, pelo que esta é uma medida de precaução. Como na maioria dos sítios", disse Aleš Chovanec, vice-comandante dos Bombeiros Voluntários de Holasice.

Alguns eventos públicos previstos para o fim de semana foram cancelados a pedido das autoridades, incluindo jogos de futebol das duas principais ligas.

"Temos de estar preparados para os piores cenários possíveis: afirmou o primeiro-ministro Petr Fiala após uma reunião do comité central de crise do seu governo. "Temos pela frente um fim de semana difícil".

Segundo os meteorologistas, prevê-se que um sistema de baixa pressão proveniente do norte de Itália venha a provocar muita precipitação na maior parte da Chéquia, incluindo a capital e as regiões fronteiriças com a Áustria e a Alemanha, a sul, e a Polónia, a norte.

Os habitantes da Europa Central estão especialmente cautelosos porque alguns especialistas compararam a previsão para o fim de semana com as inundações devastadoras de 1997 na região, referidas por alguns como a inundação do século.

Mais de 100 pessoas morreram nas inundações de há 27 anos, incluindo 50 no leste do país, onde grandes extensões de terra foram inundadas.

Prevê-se que a maior precipitação ocorra na metade oriental do país, em especial nas montanhas de Jeseniky. A segunda maior cidade do país, Brno, situada na parte oriental, está entre as localidades que não tiveram obras de proteção contra as inundações concluídas, ao contrário de Praga.

Não há razão para pânico, mas devemos estar 100% mobilizados. Donald Tusk Primeiro-ministro da Polónia

Foi pedido aos checos que não fossem aos parques e bosques, pois estavam previstos ventos fortes de até 100 quilómetros por hora.

Polónia

Na Polónia, o primeiro-ministro Donald Tusk deslocou-se à cidade de Wrocław, no sudoeste do país, onde estão previstas inundações.

As autoridades locais apelaram aos residentes para que se abastecessem de alimentos e se preparassem para as falhas de energia carregando bancos de energia.

Tusk, reunido com bombeiros e outros funcionários de emergência, disse que as previsões não eram "excessivamente alarmantes". "Não há razão para entrar em pânico, mas há uma razão para estarmos totalmente mobilizados", sublinhou.

Alemanha

O serviço meteorológico alemão alertou para a ocorrência de fortes precipitações em várias zonas do país, incluindo os Alpes, onde se preveem fortes nevões e ventos fortes a maior altitude.

Áustria

O país alpino está também a preparar-se para chuvas fortes e para uma frente fria de grandes dimensões que deverá trazer neve para as altitudes mais elevadas.

"Penso que aprendemos muito com as inundações de 2002 e 2013. É claro que também fizemos todos os investimentos necessários. Estou a pensar na proteção contra inundações, onde foram implementados numerosos projetos e, claro, também em toda a área da análise de dados", disse Johanna Mikl-Leitner, governadora regional da Baixa Áustria.

A mudança de clima surge depois de um início de setembro quente na região. Os cientistas registaram o verão mais quente de que há registo na Terra, batendo o recorde estabelecido há apenas um ano.

Uma atmosfera mais quente, impulsionada pelas alterações climáticas, pode levar a chuvas mais intensas.