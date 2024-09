Dentro da única escola húngaro-ucraniana para crianças refugiadas

O sistema educativo húngaro não conseguiu integrar as crianças refugiadas ucranianas, tendo muitas delas ficado retidas no ensino ucraniano online.

Desde setembro, Budapeste tem a única escola bilingue da Europa para crianças refugiadas ucranianas. Estas escolas fornecem um certificado aceite no país de acolhimento - neste caso, húngaro - e um certificado ucraniano.

A ONG Casa das Tradições Ucranianas trabalha há dois anos na organização e acreditação da escola, que recebeu o empurrão final após um encontro pessoal entre Viktor Orbán e Volodymyr Zelensky.

A escola húngara não lhes ensinou húngaro

A Casa das Tradições Ucranianas é uma organização sem fins lucrativos, gerida por um casal ucraniano, Serhiy Beskorovany e Olenna, que já tinha chegado à Hungria.

Serhiy e Olenna aperceberam-se de que os alunos ucranianos que estavam inscritos no ensino húngaro não eram integrados eficazmente, ou não o eram de todo, não aprendiam a língua e, por isso, tinham más notas ou tinham de repetir o ano.

Para além das dificuldades linguísticas, o facto de os currículos ucraniano e húngaro estarem estruturados de forma muito diferente também não ajuda. "Enquanto no sistema húngaro os mesmos temas são repetidos vezes sem conta e com uma complexidade crescente, o currículo ucraniano ensina blocos numa sequência linear", explicou Olenna à Euronews.

No décimo segundo ano, os dois currículos são praticamente iguais, mas o caminho para a licenciatura torna-se difícil de percorrer.

Sergey Beskorovani e a mulher Olenna LUSA

Olenna diz que os ucranianos que permanecem na Hungria deixaram de ir para o Ocidente, em parte porque consideram a sua situação temporária e querem regressar à Ucrânia quando a guerra acabar.

É por isso que muitos nem sequer experimentaram o ensino húngaro, optando antes pelo modelo de ensino online à distância, fornecido pelo Estado ucraniano, que também tinha as suas desvantagens: os pais não podiam sair da Ucrânia, as mães tentavam normalmente arranjar trabalho e as crianças eram deixadas sozinhas no apartamento com os seus traumas e ecrãs.

Isto significa que muitas não se estão a integrar nas suas novas vidas na Hungria.

"Quando finalmente abrimos a escola, passei pelas turmas e fiz perguntas curtas: de onde são, onde estudaram até agora?", conta Serhiy. “A maioria disse que andou em escolas húngaras, no entanto, quando lhes perguntei se se podiam apresentar em húngaro, apenas dois deles se manifestaram", exemplifica.

Na escola bilingue húngaro-ucraniana, descobriram que, curiosamente, aprender húngaro com outras crianças ucranianas era mais fácil, porque a língua não as isolava.

Ataque de pânico quando um helicóptero passa por cima da escola

Olenna salienta ainda que as crianças que permaneceram no ensino à distância ucraniano já passaram um total de quatro anos longe da escola e, consequentemente, dos seus pares: dois por causa da covid-19 e dois por causa da guerra.

Além disso, muitas crianças refugiadas ucranianas estão gravemente traumatizadas.

"As crianças que vieram do Leste da Ucrânia viram as suas casas bombardeadas e, portanto, não têm para onde voltar", diz Olenna, dando uma ideia das memórias que os seus alunos têm de ultrapassar.

"A segunda categoria é a das crianças que viveram situações de bombardeamento, que entram em pânico ao som de um avião ou de um helicóptero e que se assustam com um estrondo mais forte", conta.

Há ainda uma terceira categoria, que são as crianças que vêm dos territórios ocupados pela Rússia. "Estas crianças passaram fome e foram maltratadas, podem sofrer de ansiedade grave se a comida chegar um pouco atrasada e têm de ser tratadas com especial cuidado para voltarem a ter uma infância normal", explica.

Na escola, estes traumas são tratados por dois psicólogos, um para as crianças da escola primária e outro para as crianças mais velhas. Mas também ajuda o facto de as crianças serem ensinadas por professores ucranianos refugiados que sabem exatamente aquilo por que estas crianças passaram e podem tratá-las com empatia.

Estado húngaro ajuda, mas não mantém a escola

Os salários dos professores são pagos pelo Estado húngaro, mas todos os outros custos - desde a manutenção do edifício à compra de material didático - são suportados pela Casa das Tradições Ucranianas, que gere a escola, com o apoio de instituições de solidariedade, empresas ucranianas e organizações de ajuda internacional.

Serhiy disse à Euronews que estavam muito gratos ao Estado húngaro por ter tornado a escola possível desta forma.

Inna Petrenko, professora de física na escola bilingue húngaro-ucraniana e no liceu Euronews

A escola emprega cerca de 30 professores, a maioria dos quais são falantes nativos de ucraniano.

Inna Petrenko é bilingue húngaro-ucraniana e ensina física. Fala em frases redondas, claramente sem se queixar. Conta que tinha outro trabalho na Hungria antes da abertura da escola, mas não quis falar sobre o assunto. Em vez disso, sublinhou o quanto está feliz por voltar a exercer a sua profissão e por ver os seus filhos novamente juntos.

"Acho que agora as crianças querem saber mais", diz Inna. "Têm estado a ter aulas online, sem comunicar com os colegas. Vejo que agora estão felizes por voltarem a encontrar outras crianças e professores, por lerem e falarem em vez de olharem para o ecrã", conta.

Uma mochila com quatro mudas de roupa

Veronika, de 15 anos, chegou à Hungria com a irmã na primavera de 2022 com uma pequena mochila, quatro mudas de roupa.

É uma adolescente sorridente, alegre e obediente e esforçou-se muito para se adaptar na Hungria. "Foi um período difícil, mas sinto que cresci, que me tornei mais forte, que aprendi a controlar as minhas emoções", diz.

Andou em quatro escolas e, diplomaticamente, diz que "não eram más", mas na escola bilingue "o ambiente é completamente diferente".

Veronika Babkina, estudante bilingue húngaro-ucraniano Euronews

Segundo a estudante, as pessoas que tentam fazer sozinhas o ensino ucraniano online, a partir de Budapeste, terão mais dificuldade em comunicar não só em húngaro, mas também, e cada vez mais, na sua língua materna e, por conseguinte, terão mais dificuldade em adaptar-se.

A jovem gosta muito da Hungria e gostaria de continuar os seus estudos aqui. "Posso ajudar o meu país a partir daqui", acrescenta abrutamente, como se tivesse sido apanhada a fazer algo de errado.

Cinco mil crianças ainda estão a aprender ucraniano online

Os responsáveis salientam que o bilinguismo húngaro-ucraniano é um modelo único na Europa, apesar de os refugiados ucranianos, em muitos países, enfrentarem problemas semelhantes.

Os refugiados ucranianos que se mudaram para os países mais ricos do núcleo central da UE podem estar mais motivados para se integrarem, mas a situação é muito semelhante à dos refugiados ucranianos na Hungria, Roménia, Eslováquia ou Polónia.

Apesar disso, só a Hungria fez alguma coisa para resolver o problema, mesmo que tenha sido no âmbito de um gesto político.

Ginástica na escola bilingue húngaro-ucraniana e no ginásio Euronews

Serhiy Beskorovany recorda as palavras do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, após as conversações com o presidente Zelensky sobre a escola bilingue ucraniana.

"Disse que a Hungria financiaria tantas escolas ucranianas quantas fossem necessárias", recorda.

De acordo com as estimativas da ONU, há 10 mil crianças ucranianas em idade escolar na Hungria, embora o casal Beskorovany diga que o número real pode ser apenas metade, ou seja, 5 mil.

Olenna calcula que três quartos dessas crianças estão a estudar ucraniano online em casa, por conta própria.

A escola bilingue húngaro-ucraniana e o ginásio em Chepel têm atualmente quatrocentos alunos.