Orbán em Kiev para se encontrar com Zelenskyy

Primeiro-ministro húngaro tem sido crítico do apoio das instituições europeias a Kiev após a invasão russa, mas a Hungria assumiu a presidência rotativa do Conselho da UE a 1 de julho.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, chegou esta terça-feira a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. É a primeira visita de Orbán à Ucrânia desde que começou a invasão russa.

O primeiro-ministro húngaro tem sido crítico do apoio europeu a Kiev, mantendo relações próximas com Moscovo. A visita de Orbán acontece um dia depois de a Hungria ter assumido a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.

O porta-voz de Orbán confirmou à agência de notícias húngara MTI, citada pela AP, que o primeiro-ministro chegou à capital ucraniana na manhã desta terça-feira e que o principal tema da reunião inédita com Zelenskyy será a oportunidade para construir a paz.

A visita de Orbán não foi confirmada por responsáveis ucranianos, mas representa um gesto inédito numa relação marcada pela tensão. Orbán tem frequentemente atrasado ou impedido os esforços de assistência à Ucrânia da UE e a aplicação de sanções a Moscovo, frustrando altos responsáveis europeus e a presidência ucraniana.

Orbán também acusou Kiev de maltratar uma minoria de etnia húngara na região ocidental ucraniana de Zakarpattia, comunidade que utilizou para justificar a sua recusa em fornecer armas à Ucrânia ou permitir a transferência de armamento através da fronteira comum dos dois países.

Destabilizador das prioridades da UE

O primeiro-ministro húngaro, autodenominado líder "iliberal", há muito que é acusado pelos seus parceiros europeus de desmantelar as instituições democráticas no seu país e de atuar como um obstinado destabilizador das principais prioridades políticas da UE.

O bloco congelou mais de 20 mil milhões de dólares de financiamento a Budapeste devido a alegadas violações do Estado de direito e da corrupção, e Orbán conduziu numerosas campanhas contra a UE, descrevendo-a como uma organização demasiado centralizada e repressiva.

A visita surge um dia depois de a Hungria assumir a presidênia rotativa da UE durante seis meses, uma posição que tem pouco poder real mas que pode ser utilizada para definir a agenda do bloco.

Os altos funcionários húngaros indicaram que atuarão como "intermediários honestos" no exercício do cargo, apesar das preocupações de alguns legisladores da UE de que o historial democrático da Hungria a torne inadequada para liderar o bloco.

A visita de Orbán ocorre também numa altura em que este procura recrutar membros para uma nova aliança nacionalista que espera que venha a tornar-se, em breve, o maior grupo de direita do Parlamento Europeu. No domingo, Orbán reuniu-se em Viena com os líderes do Partido da Liberdade, de extrema-direita, da Áustria, e do principal partido da oposição checa, anunciando a formação do novo grupo, "Patriotas pela Europa". O português André Ventura também já mostrou interesse na adesão do Chega.