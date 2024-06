Estas são as melhores companhias aéreas do mundo em 2024. Apenas três são europeias

As melhores companhias aéreas do mundo foram reveladas num inquérito realizado a 21 milhões de passageiros. Três transportadoras europeias estão no top 10.

PUBLICIDADE

Um serviço sorridente, snacks e uma óptima seleção de filmes: estas pequenas coisas tornam as horas passadas num avião um pouco mais suportáveis. Mas a experiência pode variar bastante consoante a transportadora que escolher.

Então, que companhia aérea deve escolher para ter a melhor experiência a bordo?

Esta semana, "os Óscares da indústria da aviação" revelaram as melhores companhias aéreas de 2024.

Criados pela organização britânica de classificação de companhias aéreas Skytrax, os World Airline Awards basearam-se em inquéritos realizados a mais de 21 milhões de passageiros em 100 países que voaram com mais de 350 companhias aéreas diferentes.

Apenas três companhias aéreas europeias entraram no top 10, embora os lugares vencedores tenham sido dominados por transportadoras do Médio Oriente e da Ásia.

Qual é a melhor companhia aérea para voar em 2024?

A Qatar Airways é a Companhia Aérea do Ano de 2024, batendo por pouco a Singapore Airlines no primeiro lugar. É a oitava vez que a companhia aérea de bandeira do Qatar obtém o primeiro lugar nos 25 anos de história dos prémios.

Os passageiros adoram a companhia aérea do Médio Oriente pelo seu conforto, comida saborosa, entretenimento atualizado, serviço acolhedor e frota moderna de aviões.

O vasto alcance da companhia aérea, que abrange 341 aeroportos na Austrália, Ásia, Europa, Médio Oriente, África, América do Norte e América do Sul, significa que os voos estão prontamente disponíveis para muitos destinos globais.

Para além de receber a coroa geral, a Qatar Airways recebeu elogios para a Melhor Classe Executiva do Mundo, o Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e a Melhor Companhia Aérea do Médio Oriente.

Quais são as melhores companhias aéreas europeias para voar?

Nenhuma companhia aérea europeia ficou entre as cinco primeiras classificadas, que consistiam na Singapore Airlines, em segundo lugar, seguida da Emirates dos Emirados Árabes Unidos, da ANA All Nippon Airways do Japão e da Cathay Pacific de Hong Kong - que também ganhou o prémio de Companhia Aérea Mais Limpa do Mundo.

As companhias aéreas da Ásia Oriental e do Médio Oriente também apareceram no top 10, com a Japan Airlines em sexto lugar e a EVA Air de Taiwan em oitavo lugar.

A Turkish Airlines ficou em sétimo lugar, sendo a melhor companhia aérea da Europa. Voando para mais de 300 destinos - o maior número de qualquer companhia aérea do mundo - foi também reconhecida pela sua comida com o prémio de Melhor Catering em Classe Executiva.

O Grupo Air France-KLM ficou em nono lugar, o que o torna um dos principais grupos aeroportuários europeus. A Air France também ganhou prémios para o melhor catering de primeira classe do mundo, o melhor jantar no lounge de primeira classe (no aeroporto Charles de Gaulle de Paris) e a melhor companhia aérea da Europa Ocidental.

A Swiss International Air Lines completou o top 10, conquistando também o segundo lugar para o Melhor Lounge de Primeira Classe do Mundo no movimentado aeroporto de Zurique.

Embora nenhuma companhia aérea norte-americana tenha entrado no top 10, a Delta Air Lines foi declarada a melhor companhia aérea da região graças ao seu pessoal atencioso.

Quais são as melhores companhias aéreas económicas em 2024?

Procura preços baixos e um ótimo serviço? A Skytrax também classificou as melhores companhias aéreas económicas para 2024, com as transportadoras europeias a constituírem um número impressionante de seis das 10 primeiras.

A transportadora malaia de baixo custo AirAsia ficou em primeiro lugar pelo 14º ano consecutivo, seguida da Scoot de Singapura, da Volotea de Espanha, da Flynas da Arábia Saudita e da Transavia de França.

No top 10 figuram também a indiana IndiGo, a espanhola Vueling, a letã airBaltic, a espanhola Iberia Express e a irlandesa Ryanair, tendo a EasyJet ficado por pouco no 11º lugar.