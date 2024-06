Os candidatos receberão entre 10 e 30 mil euros para comprar uma casa numa localidade de montanha.

Comprar uma casa na zona rural da Toscânia está na lista de desejos de muitas pessoas, mas a habitação na região é notoriamente cara.

No entanto, se agir rapidamente, esta nova oferta pode tornar o sonho acessível.

As autoridades regionais da Toscânia anunciaram que vão pagar até 30 mil euros às pessoas que se mudarem para localidades de montanha com populações cada vez mais reduzidas.

Eis o que está em causa e quem pode candidatar-se.

Como receber 30 mil euros para se mudar para a Toscânia

Em toda a Itália, as cidades e aldeias rurais estão a atravessar uma crise demográfica.

À medida que os habitantes se mudam para as cidades em busca de melhores oportunidades de emprego, as pequenas comunidades ficam com casas abandonadas e economias estagnadas.

Recentemente, as autarquias locais apresentaram várias soluções inventivas para aumentar o número de habitantes, incluindo a venda de propriedades por apenas 1 euro.

Na Toscânia, as autoridades optaram por pagar às pessoas para que se instalem em comunidades em dificuldades.

Com o novo programa, chamado "Residência nas montanhas 2024", os candidatos receberão entre 10 mil e 30 mil euros para comprar uma casa.

No entanto, a casa deve estar situada numa localidade de montanha com menos de 5 mil habitantes, que são 119 na Toscânia.

Além disso, a contribuição financeira não pode exceder 50% do custo da compra e da renovação da propriedade.

As montanhas da Toscânia são "territórios de uma beleza única, com aldeias a redescobrir que, no entanto, sofrem de despovoamento", declarou Stefania Saccardi, vice-presidente regional da Toscânia.

"Decidir viver num destes municípios é, portanto, um desafio e uma oportunidade, especialmente para os jovens, e a possibilidade de uma nova escolha de vida".

Quem é elegível para a bolsa?

A ressalva é que existem condições estritas sobre quem é elegível para se candidatar à subvenção.

Os candidatos devem ser cidadãos italianos ou cidadãos de outro Estado da União Europeia, ou cidadãos de países terceiros titulares de uma autorização de residência com uma duração não inferior a 10 anos.

Além disso, devem estar registados como residentes numa cidade italiana, mas não devem viver numa comunidade de montanha (segundo a classificação do Instituto Nacional de Estatística italiano).

As candidaturas podem ser efetuadas através do formulário em linha no sítio Web da Região da Toscânia e devem ser apresentadas até às 13 horas CET de 27 de julho.