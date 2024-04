De Euronews com EBU

O tema da 44ª edição do festival Artevento Cervia é “Nós somos o arco-íris” e são esperados mais de 25º artistas. Este festival de papagaios voadores é considerado um dos maiores do mundo.

A 44ª edição do festival Artevento Cervia começou no sábado na praia de Pinarella di Cervia, no norte de Itália. Este é um festival internacional dedicado aos papagaios voadores mais antigos do mundo.

O tema da edição deste ano é "Nós somos o arco-irís" e assinala as inundações que ocorreram na região, logo após a edição passada do festival. As cheias devastaram toda a região de Emília-Romanha, causando a morte de 14 pessoas e desalojando pelo menos 36.000.

Na cidade de Cervia são esperados mais de 250 artistas e campeões internacionais de competições de papagaios voadores de 50 países, que juntos vão celebrar o desenvolvimento sustentável, a paz entre os povos, e a cultura e as tradições associadas a este desporto.

Para além da competição de papagaios voadores, o festival agrega um conjunto de atividades ao ar livre, que incluem oficinas e cursos para adultos e crianças, e atividades educativas para escolas.

O Artevento Cervia nasceu em 1981 e é considerado um dos maiores festivais de papagaios voadores do mundo, tendo recebido 600.000 visitantes no ano passado, 2000 dos quais vieram de 50 países estrangeiros. O festival termina a 1 de maio.