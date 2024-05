Uma nova investigação revelou que alguns dos pontos turísticos mais populares da Europa, infelizmente, andam de mãos dadas com algumas das piores estatísticas do continente, em termos de presença de carteiristas.

PUBLICIDADE

À medida que se aproximam as férias de verão e muitos de nós temos viagens planeadas, é infelizmente importante lembrar que nem todas as pessoas que encontrar nas suas viagens serão bem-intencionadas.

Um novo estudo da empresa de seguros de viagens QuoteZone, sediada no Reino Unido, destacou que muitos destinos europeus populares são "pontos quentes" para carteiristas.

Os investigadores analisaram a proporção de menções ao furto de carteira nas avaliações dos visitantes das cinco principais atrações turísticas de cada país europeu.

Itália lidera a tabela, com a maior proporção de qualquer país em todo o continente, seguida por França e Espanha.

Veja aqui os locais onde deve estar mais vigilante - e como se manter seguro.

Carteiristas de Itália estão em todo o país

Embora muitas cidades e vilas em toda a Itália atraiam hordas de visitantes durante todo o ano, Roma foi considerada a pior para as vítimas dos carteiristas.

No geral, a QuoteZone descobriu que existem 478 menções de carteiristas para cada milhão de visitantes britânicos nas principais atrações turísticas de Itália.

A icónica Fonte de Trevi, na capital, ficou no topo do ranking específico deste país. A obra-prima arquitetónica do século XVIII tem uma média impressionante de mil visitantes por hora.

Os turistas atiram cerca de €1.000.000 para a água da Fonte de Trevi todos os anos - mas é importante que mantenham um olho atento na multidão enquanto atiram os trocos para a fonte.

Também em Roma, o Coliseu e o Panteão foram considerados locais com forte concentração de carteiristas. Fora da Cidade Eterna, o Duomo de Milão e a Galleria degli Uffizi em Florença também foram relatados como tendo o maior volume de itens pessoais roubados em avaliações de viagens online em Itália.

No Duomo de Milão, há que ter atenção redobrada Lino Thaesler via Unsplash

Zonas de carteiristas em França concentram-se na capital

França é um destino extremamente popular para turistas de todo o mundo, sendo Paris consistentemente uma das cidades mais visitadas.

Infelizmente, a pesquisa descobriu que a cidade tem o segundo maior número de menções de carteiristas em toda a Europa, com 251 por milhão de visitantes.

Todas as cinco principais atracções monitorizadas estão em Paris — e a mundialmente famosa Torre Eiffel foi, talvez sem surpresa, considerada a mais propensa ao roubo de turistas.

Outros locais da capital francesa onde se deve estar especialmente vigilante são o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre-Dame, o Musée d'Orsay e o Museu do Louvre.

Paris deverá tornar-se mais movimentada do que nunca este verão, quando receber os Jogos Olímpicos de 2024. Se tiver a sorte de ir assistir aos jogos, tenha um cuidado extra com as suas malas e pertences pessoais, sobretudo em zonas de grandes multidões, por toda a cidade.

A Torre Eiffel é um dos monumentos mais visitados do mundo - e também um "ponto quente" para carteiristas Fabien Maurin via Unsplash

Espanha e Alemanha são igualmente destinos propensos a furtos

Apesar de atraírem tipos bastante diferentes de turistas, verificou-se que tanto Espanha como Alemanha registaram 111 casos de roubos por milhão de visitantes.

Barcelona é famosa pela presença de carteiristas, por isso não é nenhuma surpresa que as Ramblas encabecem a lista.

Uma das ruas pedonais mais movimentadas da Europa, as Ramblas são famosas pelos roubos, que muitas vezes acontecem enquanto os visitantes assistem a um dos muitos espetáculos de artistas de rua que atuam na famosa via catalã.

PUBLICIDADE

Também em Barcelona, a popular Basílica da Sagrada Família é um lugar onde se deve ter atenção redobrada. Noutros locais de Espanha, a Plaza Mayor e o Museu Nacional do Prado, ambos em Madrid, são locais muito frequentados pelos amigos do alheio, bem como o palácio Alhambra em Granada.

As Ramblas de Barcelona são populares, tanto para turistas como para os "amigos do alheio" Jorge Fernández Salas via Unsplash

Na Alemanha, o local mais referenciado é a Porta de Brandemburgo, em Berlim. O monumento do século XVIII é conhecido como um dos monumentos mais emblemáticos da cidade, mas também um dos que mais atraem ladrões, juntamente com três outros pontos de Berlim.

O Edifício do Reichstag, a East Side Gallery e o Memorial do Holocausto também são potencialmente perigosos para roubos, especialmente em alturas de maior movimento.

Fora da capital, a Marienplatz em Munique é outro lugar onde deve ficar de olho nos seus pertences.

Amesterdão concentra os piores pontos de carteiristas dos Países Baixos

O famoso Bairro da Luz Vermelha de Amesterdão é um dos destinos mais populares para turistas em todos os Países Baixos. É também onde estes são mais propensos a ser vítimas de um carteirista.

PUBLICIDADE

A sua localização, no centro da cidade, provavelmente favorece as presenças mais indesejadas. Algo que pode vir a mudar, já que as autoridades de Amesterdão considerarem retirar a zona do centro movimentado.

Com 100 menções a roubos por um milhão de visitantes, as outras atrações populares nos Países Baixos onde se recomenda atenção redobrada estão todas na maior cidade do país.

A Casa de Anne Frank, o Vondelpark, o Rijksmuseum e o Museu Van Gogh são pontos muito populares - e andam de mãos dadas com o perigo de ficar sem a carteira.

O Bairro da Luz Vermelha de Amesterdão é o pior local dos Países Baixos, em termos de carteiristas Alicja Ziaj via Unsplash

Greg Wilson, fundador e CEO da Quotezone, diz que embora seja lamentável que tantas atrações na Europa representem um risco, existem medidas que pode tomar para diminuir a preocupação.

“É essencial manter-se sempre vigilante, deixar objetos de valor, como joalharia cara, num cofre no hotel e viajar sempre com uma bolsa transversal segura com fecho para proteger telemóveis e carteiras ou até um cinto de dinheiro”, aconselha.

PUBLICIDADE

“Tente nunca deixar os pertences pessoais sem vigilância, porque as companhias de seguros de viagem exigem que os viajantes tomem 'cuidados razoáveis' e podem rejeitar pedidos de seguro por roubo se os itens tiverem sido deixados sozinhos”, acrescenta Wilson. “Também é importante lembrar-se de fazer queixa na polícia e obter um comprovativo desse depósito de queixa, se o artigo tiver sido furtado, pois isso pode ser necessário para a reclamação do seguro”, conclui.