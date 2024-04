De Kim Cook com APTN

Quer fugir ao barulho? Parques tranquilos e passeios silenciosos são a tendência de viagem deste ano.

PUBLICIDADE

Em casa, nos subúrbios de Nova Iorque, Oscar Sandoval tem muitos amigos e uma vida social ativa. Mas quando chega a altura de ir de férias, prefere não fazer barulho - literalmente.

Sandoval começou a praticar o budismo zen há alguns anos e tem feito retiros silenciosos em mosteiros budistas em São Francisco e noutros locais. Passeava, sentava-se, fazia jardinagem e, de um modo geral, contemplava a vida durante uma semana. Mais recentemente, fez viagens de mochila às costas por Espanha.

"A experiência interna varia entre momentos de muito pouco pensamento e períodos de muitos pensamentos ou canções a tocar na minha cabeça", diz. "A paz e a quietude absolutas são impossíveis de pôr em palavras."

A jornalista de viagens Chloe Berge lamentou ter sido interrompida pelo zumbido de um drone enquanto caminhava pela costa remota das Ilhas Faroé durante a pandemia. "O mundo está a ficar mais barulhento e é cada vez mais difícil escapar ao ruído, mesmo na natureza", disse.

Mas vale a pena tentar, dizem os viajantes que estão a procurar alívio no silêncio. Ou o mais perto que conseguem chegar dele.

A procura do sossego está a aumentar

Desde retiros na natureza serena a caminhadas silenciosas, a procura da quietude tornou-se uma das últimas tendências das viagens modernas.

Para muitos, as viagens tranquilas vão além da fuga à cacofonia da vida quotidiana durante as férias. Pode ser uma mudança para a introspeção; uma ligação mais profunda com o local onde nos encontramos, tanto literal como figurativamente.

Pode até sentir-se mais saudável. Num estudo publicado na revista JAMA Psychiatry no final de 2022, por exemplo, diz-se que a meditação mindfulness funcionou tão bem quanto um medicamento padrão para o tratamento da ansiedade.

"As viagens transformadoras são uma tendência que estamos acompanhando para o crescimento", diz Alex Hawkins, editor da empresa de previsão de tendências e consultoria The Future Laboratory. "A tendência é a de explorar o desejo dos consumidores por experiências turísticas autorreflexivas".

A "indústria do turismo de bem-estar ", diz ele, inclui "a procura de férias hiperpessoais e estadias orientadas para a saúde".

Da Finlândia a Bali: Onde fazer um retiro tranquilo

A empresa Dark Retreats Oregon oferece um "Retiro das Trevas" de cinco dias em Tidewater, Oregon, como "um ótimo espaço para cuidar de si próprio" através da escuridão, da desintoxicação digital e de uma dieta saudável. Os participantes podem manter as luzes apagadas o tempo que quiserem durante a sua estadia e também podem decidir o quanto falam com os outros.

A**BookRetreats**, que incentiva os clientes a "Desligar. Destressar. Recarregar", oferece retiros de meditação silenciosa em Bali, Portugal, México e Países Baixos, e mais perto de casa, na Carolina do Norte, Quebec e Califórnia.

O Utula Nature,da Finlândia oferece uma estadia silenciosa no meio dos pinheiros do Lago Saimaa, a cerca de cinco horas de Helsínquia.

The Redwood National Park in California. Black Tomato via AP

O que são "parques tranquilos"?

Gordon Hempton é um ecologista acústico do Estado de Washington, também conhecido como The Sound Tracker. Passou várias décadas a percorrer florestas tropicais, costas e desertos à procura de sons interessantes e muitas vezes raros da natureza - sons que não se ouvem facilmente quando há muito ruído produzido pelo homem. "Preocupo-me profundamente com o silêncio", diz ele.

É cofundador da Quiet Parks International, uma organização sem fins lucrativos criada para aumentar a conscientização sobre os benefícios de menos barulho tanto para as pessoas quanto para a vida selvagem. O parque do rio Zabalo, no Equador, foi o primeiro a receber a designação de parque tranquilo - não é tecnicamente "tranquilo", claro: Os macacos uivadores, as aves, os insetos e o ruído do rio proporcionam uma banda sonora natural. Mas a concentração mais próxima de atividade humana é uma aldeia com cerca de 200 pessoas, a cerca de 16 quilómetros de distância.

Existem mesmo algumas áreas urbanas designadas como parques tranquilos - um mesmo à saída da agitada metrópole de Taipé, a capital de Taiwan. Outro fica em Hampstead Heath, a cerca de 48 quilómetros do centro de Londres. O parque relvado de 320 hectares inspirou "As Crónicas de Nárnia" de C.S. Lewis.

A Quiet Parks International oferece experiências como o banho de floresta, em que se abrem os sentidos aos elementos meditativos e relaxantes de um passeio no bosque.

Para aqueles que não podem sair para a natureza, o sítio Web da Quiet Parks tem gravações da vida selvagem e do tempo na floresta tropical; manhãs no deserto do Texas Ocidental; e sons do dia e do anoitecer no norte do Alasca.

PUBLICIDADE

The White Sands National Park in New Mexico. Black Tomato via AP

Quer perder-se?

A Black Tomato tem uma proposta interessante para si. A empresa de viagens de vanguarda oferece uma viagem a que chamam Get Lost. Preenche-se um extenso questionário sobre o que se espera da fuga, mas não se faz ideia para onde se vai até se chegar lá. As opções de ambiente são: Polar, Deserto, Litoral, Selva ou Montanha.

Recebe conselhos de preparação antes da viagem e instruções de navegação, e depois, na altura da viagem, todas as transferências, equipamento e pontos de controlo mapeados de que vai precisar. O seu progresso é monitorizado por um especialista no ambiente escolhido e por uma equipa local de apoio ao guia. Pode desistir em qualquer altura.

"Já enviámos clientes para a Islândia e para o Alasca", afirma Tom Marchant, cofundador da Black Tomato. "Enviámos um viajante a solo para a Mongólia." Uma mulher percorreu sozinha as montanhas do Atlas, em Marrocos.

Marchant diz que existe o desafio de gerir o ambiente, mas "é também uma altura para se desligar verdadeiramente da vida quotidiana de uma forma totalmente nova".