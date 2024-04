Kiev suspende direitos fundamentais ao abrigo da Carta dos Direitos Humanos da União Europeia

De Euronews

Representantes ucranianos justificaram, no domingo, perante o Conselho da Europa, a decisão de suspender alguns direitos fundamentais da Carta Europeia dos Direitos do Homem na Ucrânia. Medida afeta particularmente os homens em idade militar.

Kiev notificou oficialmente o Conselho Europeu, este domingo, de que a Ucrânia “suspendeu parcialmente” as suas obrigações ao abrigo da Carta Europeia dos Direitos do Homem. Vários artigos da Constituição foram parcialmente suspensos, tal como permitido pelo artigo 15º.

O artigo 15º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, intitulado de “Derrogações em caso de estado de emergência”, autoriza explicitamente esta suspensão se “a vida da nação estiver ameaçada pela guerra ou por outra emergência pública”.

A Carta estipula igualmente que os representantes do país devem informar o secretário-geral do Conselho Europeu “de forma explícita sobre as medidas adotadas e as razões que as justificam”. O Conselho Europeu já tinha recebido uma “comunicação oral” de um representante ucraniano a 4 de abril, de acordo com as agências internacionais.

A lei marcial, que entrou em vigor na Ucrânia no dia da invasão russa, há mais de dois anos, suspende parcialmente alguns artigos da Constituição ucraniana, entre eles a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, a não ingerência na vida privada, a liberdade de circulação, a liberdade de expressão e a liberdade de reunião.

Restrições impostas pela nova lei sobre serviço militar obrigatório

Além das restrições impostas pela lei marcial, estão agora em causa novas limitações relacionadas com a lei recentemente aprovada sobre o serviço militar obrigatório, que causou controvérsia.

A legislação prevê que os direitos dos homens em idade militar que desejem evitar o recrutamento para combate sejam parcialmente restringidos. A nova lei tem como objetivo aumentar os efetivos do país, uma vez que continuam a faltar soldados à Ucrânia, bem como equipamento militar.

Outra medida especial para dotar o exército ucraniano de recursos está atualmente a ser aplicada na cidade de Rivne, no oeste da Ucrânia: consiste na venda de esculturas de metal de um memorial soviético. Através do desmantelamento e da venda das esculturas, a Ucrânia procura reunir fundos para comprar drones.