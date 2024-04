O preço do bilhete para o Venice Simplon Orient Express pode valer a pena se quiser garantir uma viagem a dormir tranquila.

Dada a perturbação sonora e a falta de espaço para as pernas de um voo de longo curso, muitos viajantes têm curiosidade em experimentar um comboio noturno para garantir uma melhor noite de sono.

Com camas adequadas e credenciais ecológicas, os comboios-cama parecem certamente propícios a um sono tranquilo.

Mas como se comparam os serviços de comboios noturnos na Europa e qual é o melhor para dormir sem ser incomodado?

Eis o que dizem as opiniões dos viajantes no TripAdvisor e noutros sítios Web sobre dormir num comboio-cama.

As pequenas cabinas do Venice Simplon Orient Express valem a pena

Pode ser a opção mais dispendiosa, mas o Venice Simplon Orient Express tem excelentes críticas no TripAdvisor - 674 de 870 são de cinco estrelas.

Os avaliadores elogiam o champanhe à chegada, as cabines opulentas e o serviço atencioso.

Um passageiro do Reino Unido considerou as camas "muito confortáveis e a roupa de cama exímia", enquanto outro escreveu: "A decoração é fabulosa e é como recuar no tempo e o nosso mundo abranda um pouco."

Os poucos comentários negativos sobre o espaço reduzido das cabinas foram justificados pelo estatuto de património histórico do comboio.

Ao analisar uma cabine normal, um passageiro descreveu-a como "não sendo grande".

"Não tem duche, apenas um lavatório bem concebido e escondido e não tem sanita. Os bancos transformam-se em beliches enquanto se está a jantar", escreveu o utilizador.

"Se tiver feito o seu trabalho de casa (e eu aconselho vivamente a fazer muitas perguntas antes de reservar), então saberá tudo isto e aceitará como parte do encanto."

Se precisar de mais espaço, opte por uma das grandes suites para ter uma área de estar extra e uma casa de banho privativa em mármore.

O Caledonian Sleeper é apertado mas acolhedor

O comboio Caledonian Sleeper, que liga Londres a vários destinos na Escócia, tem nota máxima pelas vistas da janela e é uma das formas mais agradáveis de viajar pelo Reino Unido.

Mas apesar de ser anunciado como um hotel sobre rodas, os passageiros devem conter as suas expetativas.

A jornalista da euronews, Lottie Limb, descreveu o quarto como não sendo muito maior do que um grande armário, mas onde a utilização eficiente do espaço é uma das caraterísticas mais impressionantes.

"É extremamente acolhedor e, mesmo quando alguns solavancos se fizeram sentir nos meus sonhos, foi reconfortante lembrar-me de onde estava", disse ela sobre a experiência de dormir.

Outros viajantes expressam opiniões semelhantes nos comentários do TripAdvisor. "Está a pagar para dormir numa cama, é basicamente isso", escreveu um utilizador.

Acharam o WiFi pouco fiável e o pequeno-almoço seco e frio, embora a cama fosse confortável e tenham apreciado os snacks e o conjunto gratuito de tampões para os ouvidos e máscara para os olhos.

"Fizemos este enorme gasto mais como uma experiência única [do que] um novo método de viajar", acrescentaram. "Provavelmente não voltaremos a pagar por isto, mas foi muito agradável não dormir num assento de comboio."

Um colaborador de Inverness achou que dormir era um desafio maior.

"A carruagem fez barulho e balançou durante toda a noite, conseguia-se ouvir cada vez que alguém ia à casa de banho, porque o autoclismo é muito barulhento", diz o comentário de uma estrela.

"Escusado será dizer que nenhum de nós conseguiu dormir. Tendo em conta o seu preço, o custo de um hotel de cinco estrelas, seria de esperar algo melhor."

Vários utilizadores também acharam as cabines apertadas e os beliches estreitos com colchões de má qualidade.

O European Sleeper não tem frescura mas é muito divertido

Recentemente alargado a Praga, o European Sleeper leva os passageiros durante a noite a partir de Bruxelas via Amesterdão.

O comboio é composto por 15 carruagens antigas de diferentes países e décadas, que dão um aspeto desordenado mas alegre.

Mais uma vez, este não é o serviço se estiver à espera do glamour do Expresso do Oriente. Um crítico da Trustpilot descreveu as carruagens como "muito barulhentas" e "antigas".

Outro comentou que o aquecimento era demasiado elevado e que a casa de banho da sua carruagem não funcionava.

Limb descreve-o como uma "operação sem frescuras", sem duche, WiFi ou vagão-restaurante.

A sua experiência foi a de um sono interrompido por "alguns pontos de trepidação ao longo da linha que poriam à prova até os sonhadores mais profundos".

"Recomendo que traga chinelos ou pantufas, desinfetante para as mãos e, claro, uma máscara confortável para os olhos e tampões para os ouvidos", escreveu.

No entanto, muitos dos comentários da Trustpilot referem que a experiência foi muito melhor do que viajar de avião e que voltariam a utilizar o serviço.

ÖBB Nightjet oferece sono, mas manutenção deficiente

O serviço Nightjet da ÖBB opera numa extensa rede em toda a Europa, mas, infelizmente, muitos viajantes relatam más experiências.

Muitos clientes queixaram-se da qualidade das cabinas, onde encontraram chuveiros e lavatórios fora de serviço e sem ar condicionado.

Os que reservaram camarotes sem casa de banho depararam-se com casas de banho comuns fechadas à chave durante a noite e com uma manutenção deficiente.

Outros ficaram insatisfeitos com a roupa de cama. "A almofada fornecida só serve para uma criança pequena e tenho dúvidas se o cobertor que nos dão foi realmente lavado antes de ser utilizado", escreveu um utilizador.

Vários viajantes também relataram dificuldades em obter reembolsos por serviços atrasados ou cancelados.

As críticas positivas referem que, apesar das cabines compatas, é possível ter uma boa noite de sono.

"Viajar de comboio à noite pode não ser para todos. Os compartimentos são pequenos e as casas de banho privativas são apertadas, seja qual for a perspetiva, especialmente quando duas pessoas viajam juntas", concluiu um crítico.

"Não são equivalentes a quartos de hotel de luxo e não são baratos. Além disso, há o movimento e o ruído constantes do comboio. No entanto, a principal vantagem das viagens noturnas de comboio é que se pode ir bastante longe durante as mais de 10 horas que se passa no comboio."