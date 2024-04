De Euronews

Mísseis lançados por rebeldes houthis atingiram um petroleiro que atravessava o Mar Vermelho. O ataque foi confirmado pelas autoridades que controlam a zona. Os Houthis reivindicaram o abate de um drone norte-americano

Os navios MV Maisha e MV Andromeda Star foram alvo de um ataque dos Houthis no Mar Vermelho, a sudoeste do porto iemenita de Mokha. O MV Andromeda Star, um petroleiro britânico com bandeira (pavilhão) do Panamá, foi ligeiramente danificado por dois mísseis, mas continuou a sua viagem de Primorsk, na Rússia, para Vadinar, na Índia.

A Agência de Segurança das Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (Ukmto) escreveu que ocorreu uma explosão perto do navio que foi sentida pela tripulação a bordo, depois o segundo ataque com alegados dois mísseis causou danos.

O ataque foi também confirmado pelo Comando Central dos EUA (Centcom).

Houthis reivindicam ataque: drone americano também foi abatido

O porta-voz dos Houthis, Ameen Hayyan, reivindicou mais tarde o ataque num post no X (antigo Twitter) e informou que os rebeldes do Iémen também abateram um drone MQ9 dos EUA no espaço aéreo da província de Sa'da, no norte do Iémen, na fronteira com a Arábia Saudita, na sexta-feira.

A notícia não foi posteriormente confirmada pelas autoridades de Washington.