Explosão no Golfo de Adém faz aumentar receio de novo ataque dos Houthis

De Euronews

Aconteceu cerca de 130 quilómetros a sudeste do Djibuti, no Golfo de Adém.

PUBLICIDADE

Uma explosão perto do estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Adém, poderá marcar o regresso dos ataques dos Houthis do Iémen a navios comerciais na região.

Por enquanto, não há imagens do presumível ataque, que ocorreu cerca de 130 quilómetros a sudeste do Djibuti, no Golfo de Adém.

A explosão foi relatada pelo Centro de Operações de Comércio Marítimo do exército do Reino Unido.

"O mestre de um navio comercial reporta uma explosão na água a uma distância do navio”, indicou o Centro. “O navio e a tripulação estão a salvo. As autoridades estão a investigar”.

O alegado ataque surge após uma interrupção nas investidas dos Houthis a navios comerciais que operam na região.

O grupo de rebeldes do Iémen, apoiado pelo Irão, iniciou estas ofensivas como resposta à invasão da Faixa de Gaza por Israel.

Desde meados de novembro, os Houthis já perpetraram dezenas de ataques contra navios que navegam no mar Vermelho e no Canal de Suez, uma rota marítima crucial pela qual passa 12% do comércio de todo o mundo.