Sadiq Khan conquista histórico terceiro mandato à frente da Câmara de Londres

O candidato dos Trabalhistas venceu com 44% dos votos.

Sadiq Khan do Partido Trabalhista conseguiu a vitória no sábado, garantindo um terceiro mandato consecutivo como presidente da Câmara de Londres, em mais uma derrota decepcionante para os conservadores no Reino Unido.

Khan ganhou com pouco mais de um milhão de votos, quase 44%, mais de 11 pontos percentuais à frente da principal adversária, Susan Hall, do Partido Conservador. O autarca trabalhista saiu-se particularmente bem no interior de Londres.

Khan teve que parar brevemente o discurso de vitória depois de ter sido vaiado. O candidato do partido Britain First, Nick Scanlon, chegou mesmo a gritar "Khan matou Londres".

Na sexta-feira especulava-se que o resultado seria mais próximo, mas a liderança de Khan mostrou uma clara vitórias dos trabalhistas relativamente às eleições anteriores.

Khan, que substituiu Boris Johnson como presidente da Câmara de Londres em 2016, é uma figura que tem dividido opiniões nos últimos anos.

Enquanto os apoiantes defendem as várias conquistas à frente da cidade britânica, como o investimento na construção de habitação, as refeições escolares gratuitas, além dos transportes a custos controlados, os críticos acusam-no de não pôr ordem a uma onda de crimes, de colocar em marcha políticas anti-automóveis e permitir desnecessariamente manifestações pró-palestina.