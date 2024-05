Ucrânia retira tropas na região de Kharkiv. Zelenskyy cancelou visita a Portugal e Espanha

De Euronews

Pressão da Rússia na região de Kharkiv levou à retirada de tropas ucranianas de Lukyantsi e Vovchansk para "posições mais vantajosas". Kiev afirma que a situação no nordeste do país continua "muito difícil" e o presidente cancelou todos os compromissos internacionais, incluindo a visita a Portugal.

A Ucrânia anunciou esta quarta-feira ter retirado tropas em partes da região de Kharkiv no nordeste da Ucrânia, onde a Rússia lançou uma nova ofensiva na última sexta-feira.

"Nalgumas áreas, em torno de Lukyantsi e Vovchansk, em resposta ao fogo inimigo e aos ataques das tropas terrestres, e para salvar as vidas dos nossos militares e evitar perdas, as nossas unidades manobraram e deslocaram-se para posições mais vantajosas", anunciaram os militares ucranianos durante a noite de terça para quarta-feira, segundo a Agence France-Presse, citada pelo The Guardian.

Ao longo dos dois anos de guerra, a Ucrânia e a Rússia têm utilizado este tipo de linguagem para dar conta de recuos.

Oleksiy Kharkivskiy, chefe da polícia de Vovchansk, adiantou na rede social Facebook que os combates são intensos e que as forças russas estão a instalar-se na cidade.

"A situação é extremamente difícil. O inimigo está a tomar posições nas ruas da cidade de Vovchansk", revelou.

O Estado-Maior ucraniano afirma que a situação "continua difícil", sublinhando, porém, que as suas forças "não estão a permitir que os ocupantes russos ganhem terreno".

Alguns analistas militares entendem que Moscovo pode estar a tentar forçar a Ucrânia a desviar tropas de outras áreas da linha da frente, como a cidade estratégica de Chasiv Yar, na região de Donetsk, onde a Rússia também tem progredido.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy referiu na terça-feira que, nesta altura, os pontos mais frágeis no mapa de guerra são as regiões de Kharkiv e de Donetsk.

Kharkiv sob pressão

Na terça-feira, Moscovo lançou dois ataques a Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, utilizando bombas e mísseis aéreos guiados.

Até agora, quase oito mil civis foram retirados da região de Kharkiv, incluindo mais de 2 mil residentes do distrito de Chuhuiv, que engloba Vovchansk.

A cidade foi libertada da ocupação russa em setembro de 2022, durante a bem-sucedida contraofensiva da Ucrânia na região de Kharkiv.

O chefe da administração militar da cidade de Vovchansk já referiu que a construção de fortificações em redor da cidade após a sua libertação tinha sido "difícil" devido aos constantes bombardeamentos russo.

Novo pacote de armamento para a Ucrânia

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou um pacote de financiamento militar estrangeiro de 2 mil milhões de dólares, a médio e longo prazo, para a Ucrânia, sendo que a maior parte do dinheiro provém de um outro acordo aprovado no mês passado.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, quando Blinken se encontrava em Kiev para assegurar à Ucrânia o apoio dos Estados Unidos na sua tentativa de combater uma nova ofensiva russa.

Zelesnkyy cancela visita a Portugal

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, cancelou na noite de terça-feira a viagem que tinha previsto fazer no final desta semana a Portugal e Espanha, avançou a CNN Portugal e confirmaram ao El País fontes do Governo e da Casa Real de Espanha.

Sergiy Nykyforov, assessor de imprensa de Zelenskyy, avançou já esta quarta-feira que o chefe de estado ucraniano deu "instruções para que todos os eventos internacionais programados para os próximos dias fossem adiados e para que fossem coordenadas novas datas". A decisão deve-se às dificuldades que a Ucrânia enfrenta no campo de batalha, especialmente no nordeste do país.

Estava previsto que esta sexta-feira Zelenski almoçasse com o rei de Espanha, sendo que na visita ao país vizinnho o líder ucraniano iria ainda assinar um acordo de segurança com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, semelhante aos que Kiev já assinou com o Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Dinamarca e Canadá. O governo português não deu oficialmente, por agora, qualquer informação sobre o cancelamento da visita de Zelenskyy, que o ministro da Defesa tinha admitido estar a ser preparada no início da semana.