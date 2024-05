Rússia ganha terreno na região de Kharkiv, quase seis mil ucranianos retirados da zona fronteiriça

De Euronews

Desde a incursão da última sexta-feira na região de Kharkiv, as forças russas já tomaram o controlo de nove aldeias numa tentativa de alargar a linha da frente no nordeste da Ucrânia e dizem ter entrado em Vovchansk. Perto de seis mil civis retirados de localidades fronteiriças.

As tropas russas continuam a avançar no nordeste da Ucrânia e dizem ter entrado na localidade fronteiriça de Vovchansk, perto de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana.

O exército ucraniano afirmou que a Rússia enviou "forças significativas" - até cinco batalhões - nesta nova vaga ofensiva mas sublinha que conseguiu fazer "recuar o inimigo" da periferia norte da cidade.

Com a ofensiva lançada na última sexta-feira, uma das mais significativas operações terrestres desde o início da invasão em fevereiro de 2022, as forças do Kremlin capturaram pelo menos nove aldeias e vão intensificando os esforços no sentido de alargar a linha da frente na região e estão a atacar novas áreas com pequenos grupos de assalto.

"O inimigo está a tentar esticá-la deliberadamente [a linha da frente], atacando em pequenos grupos, mas em novas direções, por assim dizer", delcarou Oleh Syniehubov, governador de Kharkiv, acrescentando que as forças ucranianas estão a conter as tropas russas, mas que existe uma ameaça real de que os combates se estendam a novas povoações.

A pressão exercida pelos russos já obrigou as autoridades ucranianas a retirar cerca de seis mil pessoas de localidades próximas da fronteira, afirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa o governador da região de Kharkiv.

Cerca de 200 pessoas permanecem na cidade de Vovchansk, que se tornou um dos principais alvos do exército russo nos últimos dias devido à sua proximidade da fronteira comum dos dois países.

Segundo o governador de Kharkiv, está em curso um combate urbano no norte de Vovchansk.

A cidade, que tinha uma população de quase 17 mil habitantes antes da invasão em grande escala, ficou sob ocupação russa em fevereiro de 2022. Foi libertada em setembro de 2022, durante a contraofensiva bem sucedida da Ucrânia na região de Kharkiv.

As fortificações na zona foram reforçadas após a libertação da cidade mas, de acordo com as autoridades, "a situação era e é extremamente difícil".

Pelo menos um morto em Korotych

A Procuradoria Regional de Kharkiv avança que pelo menos uma pessoa foi morta e quatro outras ficaram feridas num ataque russo a um estabelecimento comercial em Korotych, cerca de 20 quilómetros a sudoeste de Kharkiv.

Segundo as autoridades locais, o edifício foi atingido por um míssil X-59 ao fim da tarde da última segunda-feira.

Ao entrarem na região de Kharkiv na última sexta-feira, os militares russos abriram uma nova frente a norte numa guerra que tem sido travada maioritariamente a leste e a sul.