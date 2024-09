O relatório histórico de Draghi sobre a UE é considerado unilateral

O antigo primeiro-ministro italiano Mario Draghi está a ser acusado por várias partes interessadas de que o seu relatório histórico sobre a competitividade não incluiu vozes de toda a Europa.

O relatório de Mario Draghi sobre a competitividade da UE (União Europeia), recentemente publicado e há muito aguardado, está a ser acusado de ser unilateral, uma vez que os críticos apontam para uma aparente falta de diversidade no seu processo de consulta.

De acordo com uma lista publicada pela Comissão Europeia, a equipa de Draghi recebeu 236 contribuições [por escrito ou em reuniões] de grupos de reflexão, universidades, lobistas, organismos da UE, associações comerciais e empresariais e algumas ONGs.

A lista inclui prestigiadas instituições de investigação sediadas em Bruxelas, grandes empresas tecnológicas como a Google e a Amazon, o Banco Central Europeu e universidades de topo de países terceiros, como a London School of Economics ou Harvard.

Mas alguns intervenientes consideram que aqueles que não constam da lista de colaboradores do relatório encomendado pela presidente do executivo da UE, Ursula von der Leyen, são igualmente dignos de nota.

"Nem uma única personalidade da Europa Central e de Leste foi questionada pela equipa de Draghi sobre o estado desolador da Europa", afirmou Velina Tchakarova, consultora geopolítica de Viena, num post no X.

A Comissão Europeia diz ter conhecimento destas alegações, mas uma vez que Mario Draghi foi mandatado como conselheiro especial independente, "cabe-lhe a ele escolher os seus métodos de trabalho e o processo de consulta", disse um porta-voz da Comissão na sexta-feira.

No entanto, as queixas continuam a aumentar, uma vez que as organizações da sociedade civil e as ONGs também manifestaram a sua preocupação pelo facto de os seus pontos de vista não estarem refletidos no relatório de 400 páginas publicado a 9 de setembro, que faz recomendações sobre a forma de colmatar o fosso cada vez maior entre a Europa e os seus maiores rivais económicos, a China e os EUA.

A sociedade civil e os sindicatos representam apenas 5% dos contributos para o relatório Draghi, disse Olivier Hoedeman, coordenador de investigação e campanhas da CEO, à Euronews.

"Com um processo tão unilateral, o relatório não aborda adequadamente a escala da crise ecológica e da desigualdade social na Europa", acrescentou Hoedeman.

Outras ONGs, como o Gabinete Europeu do Ambiente (EEB), foram listadas como partes interessadas, mas o EEB disse à Euronews que não foi envolvido no processo, apesar de ter pedido para se reunir com a equipa de Draghi.

"Se o EEB tivesse sido consultado, teríamos sublinhado a importância de garantir que o Acordo Industrial Limpo da presidente von der Leyen não se tornasse numa agenda de desregulamentação", disse Patrick ten Brink, secretário-geral do EEB.

O gabinete de Mario Draghi não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Euronews.