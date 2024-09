Relatório de Draghi sobre a competitividade da UE: cinco conclusões principais

Dívida comum, ameaça da China, inovação e automóveis: a Euronews resume as mais de 400 páginas do relatório de Mario Draghi e apresenta-lhe cinco conclusões.

O relatório do antigo primeiro-ministro italiano Mario Draghi sobre a competitividade da Europa, há muito aguardado, viu finalmente a luz do dia e a sua primeira lição sobre o abrandamento do crescimento da Europa desde o início do século é deixar de procrastinar.

"Chegámos a um ponto em que, sem ação, teremos de comprometer o nosso bem-estar, o nosso ambiente ou a nossa liberdade", avisou Draghi no lançamento do relatório, na segunda-feira.

No seu relatório de 400 páginas, Draghi recomenda a forma de financiar e coordenar as políticas da Europa para evitar ser deixada para trás na cena mundial. A Euronews reuniu as suas principais ideias para a segunda Comissão de Von der Leyen implementar, se quiser evitar uma "agonia lenta".

Dívida comum: o caminho a seguir para financiar as necessidades da Europa

De acordo com o relatório de Draghi, a Europa precisa de mobilizar pelo menos 750 a 800 mil milhões de euros por ano para acompanhar o ritmo de concorrentes como os EUA e a China.

"Para conseguir este aumento, seria necessário que a parte do investimento da UE passasse dos atuais 22% do PIB para cerca de 27%, invertendo um declínio de várias décadas na maioria das grandes economias da UE", lê-se no relatório, que sublinha a necessidade de um financiamento comum, juntamente com a mobilização do investimento privado.

Os empréstimos conjuntos da UE devem ser utilizados regularmente para satisfazer as ambições do bloco em matéria de transformação digital e ecológica, bem como para o tão necessário reforço das capacidades de defesa, afirmou Draghi.

"A UE deve continuar - com base no modelo dos fundos NGEU [Next Generation funds] - a emitir instrumentos de dívida comuns, que seriam utilizados para financiar projetos de investimento conjuntos que aumentarão a competitividade e a segurança da UE", sublinhou Draghi.

Se os bens públicos, como as redes e as interconexões, o equipamento, a pesquisa, desenvolvimento e inovação no domínio da defesa, não forem financiados e planeados em conjunto, correm o risco de ser insuficientemente fornecidos, alerta o relatório.

A Europa tem "um problema com a China"

A China aparece repetidamente na análise de Draghi, o que pode pressagiar uma mudança de tom em relação a Pequim. Nos últimos anos, o bloco tem visto a China como um parceiro de cooperação, um concorrente económico e um rival sistémico - e agora também como uma "ameaça".

Uma maior dependência da China poderia oferecer uma forma mais rápida e barata de cumprir os objetivos de descarbonização da Europa, refere o professor Draghi no relatório, acrescentando que a concorrência apoiada pelo Estado chinês também representa uma "ameaça" para as indústrias de tecnologia limpa e automóvel do bloco.

O comissário neerlandês designado Wopke Hoekstra, que é apontado como o próximo comissário responsável pelo comércio, fez comentários semelhantes num discurso proferido na semana passada perante estudantes da Universidade de Tecnologia de Eindhoven.

O problema não é a falta de ideias ou de ambição da Europa (...) mas o facto de a inovação ser bloqueada na fase seguinte: não estamos a conseguir traduzir a inovação em comercialização Mario Draghi Antigo primeiro-ministro italiano que fez o relatório de competitividade

"A China está a desafiar-nos de uma forma tão fundamental que seria ingénuo negar que a Europa tem um problema com a China", disse Hoekstra à audiência, sublinhando que, embora o bloco não esteja a planear cortar os laços com a China, terá de agir para restabelecer o equilíbrio se a concorrência continuar a ser desleal.

Ao apresentar o relatório na segunda-feira, Draghi recomendou especificamente que o bloco analisasse a situação caso a caso e atuasse em conformidade.

"A política comercial tem de ser pragmática, cautelosa, específica e defensiva", disse o antigo primeiro-ministro italiano aos jornalistas.

Draghi disse ainda que o bloco deve continuar a reduzir a sua dependência económica para aumentar a sua segurança interna, alertando que a Europa está particularmente dependente de um punhado de fornecedores de matérias-primas críticas e de tecnologia digital. No caso dos chips, o antigo presidente do BCE referiu que 75-90% da capacidade mundial de fabrico de bolachas está localizada na Ásia.

Manter as empresas europeias na Europa através do reforço da inovação

A Europa tem de reorientar urgentemente os seus esforços coletivos para colmatar o défice de inovação em relação aos EUA e à China, em especial no domínio da alta tecnologia.

"O problema não é a falta de ideias ou de ambição da Europa (...) mas sim o facto de a inovação ser bloqueada na fase seguinte: não estamos a conseguir traduzir a inovação em comercialização", afirmou Draghi.

Nas últimas cinco décadas, nenhuma empresa da UE com um valor superior a 100 mil milhões de euros foi criada a partir do zero - e 30% dos unicórnios europeus [uma empresa privada em fase de arranque avaliada em mais de mil milhões de dólares] deixaram o bloco desde 2008, porque não conseguiram expandir-se no continente.

Com o mundo à beira de uma revolução da IA, "a Europa não se pode dar ao luxo de ficar presa às "tecnologias e indústrias intermédias" do século passado. "Temos de libertar o nosso potencial inovador", acrescentou o professor italiano, incluindo o investimento nas competências das pessoas para corresponder a estas ambições.

A indústria em foco

Com muitos setores-chave a enfrentar o risco de deslocalização, Draghi refere repetidamente a necessidade de a Europa ter uma estratégia industrial, mas lamenta a incapacidade da Europa para se coordenar em torno de uma.

"Atualmente, as estratégias industriais - como se vê nos EUA e na China - combinam várias políticas", incluindo a política fiscal, comercial e externa. "Devido ao seu processo de elaboração de políticas lento e desagregado, a UE é menos capaz de produzir uma resposta deste tipo."

Um caso de estudo importante é o dos automóveis, um setor em que a Europa tem dificuldades.

Os opositores citam frequentemente os regulamentos ambiciosos da UE que preveem que os veículos convencionais a gasolina e a gasóleo comecem a ser eliminados em pouco mais de uma década, mas as fábricas nacionais também têm dificuldade em competir com os automóveis elétricos chineses fortemente subsidiados.

"É necessária uma abordagem global que abranja todas as fases" da produção automóvel, desde a investigação e a exploração mineira até aos dados, ao fabrico e à reciclagem, diz Draghi.

A UE deve evitar as "armadilhas do protecionismo" e não deve impor sistematicamente direitos aduaneiros, mas a concorrência patrocinada pelo Estado custa empregos europeus, acrescentou.

A Europa precisa de reformar o seu processo de decisão

Segundo o relatório, reduzir a burocracia e tornar mais eficientes as regras de decisão do bloco permitir-lhe-á atuar mais rapidamente.

"A Europa não se coordena onde é importante, [e] as regras de decisão da Europa não evoluíram substancialmente à medida que a UE se alargou e o ambiente global que enfrentamos se tornou mais hostil e complexo", disse Draghi.

O italiano está a propor medidas urgentes - e um dos obstáculos da Europa é o seu complexo e lento processo de elaboração de políticas, que leva em média 19 meses para aprovar novas leis e está sujeito a vários vetos ao longo do caminho.

Em 2019, a UE aprovou cerca de 13 000 atos legislativos, enquanto os EUA aprovaram 3000 e 2000 resoluções, salientou Draghi na conferência de imprensa: "Este facto faz-nos pensar: será que podemos fazer um pouco menos e ser um pouco mais concentrados?"

Será que isso vai acontecer?

As conclusões de Draghi, elaboradas com a ajuda de funcionários da Comissão, ganharam grande atenção mas o seu impacto a longo prazo não é claro.

A Europa está, sem dúvida, a enfrentar uma série de crises - derrapagem económica contínua, transição ambiental e guerra.

Mas as propostas de Draghi - financiamento de maiores despesas da UE, consolidação dos mercados de capitais e eliminação dos vetos nacionais - são exigências de longa data de Bruxelas a que os próprios membros da UE se têm oposto repetidamente.

É difícil que isso mude, uma vez que muitos governos da UE estão a enfrentar a ameaça crescente da extrema-direita; os líderes de França e da Alemanha, em particular, os motores tradicionais da integração da UE, foram enfraquecidos pelos recentes resultados eleitorais.

A esperança de Von der Leyen é que possa mudar esta situação, colocando a questão no centro do seu mandato político.