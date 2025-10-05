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"A Europa tornou-se essencialmente irrelevante", diz o primeiro-ministro israelita Netanyahu à Euronews

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cumprimenta o presidente Donald Trump após uma conferência de imprensa na Sala de Jantar de Estado da Casa Branca, segunda-feira, 29 de setembro de 2025
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cumprimenta o presidente Donald Trump após uma conferência de imprensa na Sala de Jantar de Estado da Casa Branca, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a
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Em entrevista exclusiva à Euronews, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu criticou a posição da Europa relativamente à estratégia de Israel em Gaza e a visível ausência da UE no processo do plano de cessar-fogo, apresentado sob a liderança do Presidente dos EUA, Donald Trump.

A Europa tem estado ausente do plano de cessar-fogo entre Israel e o Hamas porque "basicamente cedeu ao terrorismo palestiniano (e) às minorias islâmicas radicais", disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em entrevista exclusiva à Euronews, no domingo.

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"É por isso que a Europa se tornou essencialmente irrelevante e demonstrou uma enorme fraqueza", afirmou Netanyahu, acrescentando que foi o Presidente dos EUA, Donald Trump, que tomou a liderança e a iniciativa para o acordo de cessar-fogo "realista".

"O que deve ser feito é exatamente o que o presidente Trump está a fazer. Ele está a apresentar um plano de paz realista que elimina os elementos terroristas, os elementos que querem continuar a guerra novamente e que prometem repetir o massacre de 7 de outubro e depois (alguns)".

O primeiro-ministro israelita criticou a decisão de 15 dos 27 Estados-Membros da UE de reconhecer o Estado palestiniano, classificando-a como "uma recompensa final (aos) islamistas".

"A Europa disse que vamos dar-lhes um Estado palestiniano, o que seria a derradeira recompensa para o Hamas, depois de ter cometido o maior massacre contra os judeus desde o Holocausto", afirmou Netanyahu.

Esta decisão causou "enormes danos" não só a Israel, mas a todo o Médio Oriente.

Imaginem que, depois do 11 de setembro, as pessoas diziam: "Muito bem, agora vamos dar um Estado a Bin Laden (o líder terrorista islâmico Osama) e à Al-Qaeda. Não só lhes daremos um Estado, como será a uma milha de Nova Iorque, que é o que estão a sugerir", disse o primeiro-ministro israelita.

Netanyahu insistiu que isto "não vai promover a paz". "Primeiro temos a força, depois temos a paz", explicou.

"Agora, o que estes líderes europeus estão a dizer é que vamos enfraquecer Israel ao ponto de lutar pela sua sobrevivência contra outro Estado palestiniano, desta vez mesmo nos arredores de Jerusalém, de facto, dentro de Jerusalém, e mesmo por cima das colinas de Telavive. É absurdo", sublinhou Netanyahu.

O primeiro-ministro de Israel disse esperar que os países europeus que reconheceram o Estado da Palestina "repensem" esta decisão.

"Preferimos ter não só boas relações com a Europa, mas boas relações com uma Europa realista, que traga uma paz real e não a repetição de guerras horríveis", afirmou Netanyahu.

O primeiro-ministro israelita afirmou estar constantemente em contacto com os governos europeus.

"Espero que a Europa mude de direção. Alguns já mudaram, mas outros não", disse Netanyahu. "Espero que a parte que não mudou repense, não só para o nosso bem, mas também para o bem da Europa".

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A UE saudou amplamente o último esforço de cessar-fogo e um plano iniciado por Trump, descrevendo os últimos desenvolvimentos como encorajadores e dizendo que o momento deve ser aproveitado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acrescentou que o bloco estava pronto para apoiar os esforços para acabar com o sofrimento dos civis e promover a única solução viável para a paz, que acredita ser a solução de dois Estados.

A UE anunciou recentemente que vai suspender o seu "apoio bilateral" a Israel e suspender parcialmente as partes comerciais do seu acordo de associação com Israel.

Mas esta medida requer uma maioria qualificada entre os 27 Estados-Membros, enquanto vários países, incluindo a Alemanha, a Itália, a Hungria e a República Checa, têm bloqueado continuamente os esforços para sancionar Israel.

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