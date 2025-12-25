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Português baleado por agentes do ICE no estado do Maryland

Imagem de arquivo de um agente do ICE
Imagem de arquivo de um agente do ICE Direitos de autor  Erin Hooley/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Erin Hooley/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
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Homem, identificado como cidadão português, terá recusado desligar o motor do veículo quando foi abordado por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA - ICE na sigla original - balearam um homem com nacionalidade portuguesa depois de este, alegadamente, se ter recusado a desligar o veículo em que estava com mais um passageiro.

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Segundo o jornal Público, a notícia foi avançada na imprensa norte-americana pelo The Baltimore Banner. O tiroteio ocorreu na manhã de quarta-feira, véspera de Natal, no bairro de Parke West, em Glen Burnie, no estado do Maryland.

Segundo o relato da imprensa local, os agentes do ICE conduziam uma “operação policial direcionada” em Glen Burnie e identificaram como alvo Tiago Alexandre Sousa Martins, que estava ao volante de uma carrinha. O português, de acordo com as autoridades, permanecia nos Estados Unidos com um visto expirado.

Os agentes aproximaram-se e pediram-lhe que desligasse o motor. “Ele conduziu então a sua carrinha diretamente contra os agentes do ICE, parecendo que estava a tentar atropelá-los”, lê-se num comunicado divulgado por um porta-voz do ICE e citado pelo The Baltimore Banner. "Temendo pelas suas vidas e pela segurança pública, os agentes dispararam as armas de serviço em legítima defesa, atingindo o condutor. Sousa Martins embateu então com a sua carrinha entre dois edifícios, ferindo o passageiro", lê-se na mesma declaração.

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O português sofreu ferimentos de bala e o passageiro ficou com lesões decorrentes do impacto do veículo. Foi identificado como Solomon Antonio Serrano-Esquivel, nacional de El Salvador que também estaria ilegalmente nos Estados Unidos. Os agentes do ICE envolvidos no incidente terão sofrido ferimentos ligeiros.

Um porta-voz da polícia do condado de Anne Arundel, no Maryland, acrescentou que as autoridades responderam ao tiroteio perto das 11:00, hora local, e que quando os agentes do ICE dispararam o condutor acelerou em direção a uma área arborizada por trás das habitações no bairro onde aconteceu o incidente.

Tanto o português como o salvadorenho que seguia com ele foram internados no Maryland Shock Trauma Center em Baltimore e, segundo a polícia, Tiago Alexandre Sousa Martins está em estado considerado estável.

Agentes do FBI estão a investigar a alegada agressão aos agentes do ICE e o próprio serviço de imigração estará também a conduzir uma investigação interna ao sucedido.

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