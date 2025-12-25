Português baleado por agentes do ICE no estado do Maryland

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA - ICE na sigla original - balearam um homem com nacionalidade portuguesa depois de este, alegadamente, se ter recusado a desligar o veículo em que estava com mais um passageiro.

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Segundo o jornal Público, a notícia foi avançada na imprensa norte-americana pelo The Baltimore Banner. O tiroteio ocorreu na manhã de quarta-feira, véspera de Natal, no bairro de Parke West, em Glen Burnie, no estado do Maryland.

Segundo o relato da imprensa local, os agentes do ICE conduziam uma “operação policial direcionada” em Glen Burnie e identificaram como alvo Tiago Alexandre Sousa Martins, que estava ao volante de uma carrinha. O português, de acordo com as autoridades, permanecia nos Estados Unidos com um visto expirado.

Os agentes aproximaram-se e pediram-lhe que desligasse o motor. “Ele conduziu então a sua carrinha diretamente contra os agentes do ICE, parecendo que estava a tentar atropelá-los”, lê-se num comunicado divulgado por um porta-voz do ICE e citado pelo The Baltimore Banner. "Temendo pelas suas vidas e pela segurança pública, os agentes dispararam as armas de serviço em legítima defesa, atingindo o condutor. Sousa Martins embateu então com a sua carrinha entre dois edifícios, ferindo o passageiro", lê-se na mesma declaração.

O português sofreu ferimentos de bala e o passageiro ficou com lesões decorrentes do impacto do veículo. Foi identificado como Solomon Antonio Serrano-Esquivel, nacional de El Salvador que também estaria ilegalmente nos Estados Unidos. Os agentes do ICE envolvidos no incidente terão sofrido ferimentos ligeiros.

Um porta-voz da polícia do condado de Anne Arundel, no Maryland, acrescentou que as autoridades responderam ao tiroteio perto das 11:00, hora local, e que quando os agentes do ICE dispararam o condutor acelerou em direção a uma área arborizada por trás das habitações no bairro onde aconteceu o incidente.

Tanto o português como o salvadorenho que seguia com ele foram internados no Maryland Shock Trauma Center em Baltimore e, segundo a polícia, Tiago Alexandre Sousa Martins está em estado considerado estável.

Agentes do FBI estão a investigar a alegada agressão aos agentes do ICE e o próprio serviço de imigração estará também a conduzir uma investigação interna ao sucedido.