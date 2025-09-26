PUBLICIDADE

Autoridades dos Estados Unidos apresentaram um possível motivo para o ataque de um atirador contra uma instalação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) na quarta-feira, que resultou na morte de uma pessoa.

De acordo com as autoridades, Joshua Jahn, de 29 anos, odiava o governo dos Estados Unidos e pretendia incitar o terror, matando agentes federais. Citando notas manuscritas encontradas na sua casa nos subúrbios, disseram que ele planeou emboscar a agência e depois disparou fatalmente contra si próprio após o ataque.

O tiroteio ao amanhecer de quarta-feira teve como alvo o edifício do ICE, incluindo uma carrinha numa entrada com portão que transportava detidos. Um detido foi morto e outros dois ficaram gravemente feridos. Nenhum funcionário do ICE ficou ferido.

Jahn “tinha a intenção específica de matar agentes do ICE”, disparando contra veículos que transportavam funcionários, agentes federais e detidos. “Ele também disparou múltiplos tiros nas janelas do edifício de escritórios onde numerosos funcionários do ICE trabalham diariamente”, disse Joseph Rothrock, agente responsável do escritório de campo do FBI em Dallas.

As notas de Jahn indicavam “que ele não esperava sobreviver a este evento”, disse Rothrock. “Ele queria causar terror.”

O atirador, que segundo as autoridades disparou indiscriminadamente de um telhado próximo, envolveu-se num “elevado grau de planeamento prévio ao ataque”, disse o Diretor do FBI, Kash Patel, na plataforma social X.

Patel citou uma nota que dizia: “Espero que isto dê aos agentes do ICE um verdadeiro terror, para pensar, será que há um franco-atirador com munições AP naquele telhado?” A nota utilizava uma aparente abreviatura para balas perfurantes.

O ataque ocorreu numa altura de maior reforço na aplicação das leis de imigração, que gerou uma reação contra os agentes do ICE e alimentou o medo nas comunidades de imigrantes por todo o país.

O atacante parecia ter agido sozinho. Nancy Larson, procuradora interina dos EUA para o Distrito Norte do Texas, disse que os investigadores descobriram as notas na residência de Jahn. Outra nota dizia, “Sim, era apenas eu”. Outras notas criticavam duramente os agentes do ICE e indicavam que ele esperava evitar ferir qualquer detido.

Os investigadores não encontraram ligação do atirador a nenhum grupo ou entidade específica, disse Larson. Embora ele tenha escrito amplamente sobre o ódio ao governo federal, não mencionou nenhuma agência federal além do ICE, acrescentou.

O atirador também fez o download de um documento intitulado “Gabinete de Segurança Interna e Gestão de Emergências do Condado de Dallas”, contendo uma lista de instalações de Segurança Interna, disse Patel.

Horas antes do tiroteio, o atacante realizou múltiplas pesquisas na internet sobre informações balísticas e vídeos do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk num campus universitário em Utah este mês, disse Patel. No mês passado, o homem procurou por aplicações que rastreassem a presença de agentes do ICE, acrescentou.

Na quarta-feira, Patel publicou uma foto nas redes sociais mostrando uma bala encontrada no local com “ANTI-ICE” escrito nela. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, ordenou mais segurança nas instalações do ICE por todos os EUA, de acordo com uma publicação do DHS na plataforma X.

Atirador chegou antes do amanhecer com uma escada

As instalações do ICE ficam ao longo da Interstate 35 East, a sudoeste do Dallas Love Field, um grande aeroporto que serve a área metropolitana de Dallas-Fort Worth, e a poucos quarteirões de hotéis.

Jahn foi visto a entrar na área por volta das 3 da manhã com uma grande escada no tejadilho do seu veículo, disse Larson. Acredita-se que tenha usado a escada para subir ao telhado de um edifício próximo.

O tiroteio começou por volta das 6h30, disse Larson. Os tiros foram disparados ao longo de toda a extensão das instalações do ICE, nas janelas e na carrinha, disse ela.

Jahn obteve legalmente a espingarda de ferrolho usada no tiroteio em agosto, disse Rothrock.

Ele “também reconheceu a possibilidade de outras vítimas”, disse Rothrock. “Ele sabia que era muito provável que os detidos do ICE fossem transportados naquela manhã exatamente para o local onde ele estava, no telhado.” Seguindo os procedimentos do ICE, os detidos foram imobilizados dentro da carrinha, disse Marcos Charles, diretor do escritório local de operações de fiscalização e remoção do ICE.

“Sob fogo cruzado, vários agentes federais correram para o local para remover essas pessoas e tentar prestar socorro sob as circunstâncias mais adversas”, disse Rothrock.

As autoridades não divulgaram os nomes das vítimas.

Quem era o atirador?

Noah Jahn descreveu o seu irmão como “único” e disse à NBC News que as mensagens contra o ICE foram surpreendentes.

“Ele não tinha opiniões fortes sobre o ICE, pelo que eu sabia”, disse Noah Jahn. “Ele não se interessava por política, de nenhum dos lados, pelo que eu sabia.”

Ele disse que os dois cresceram a cerca de 48 km de distância, em Allen, Texas, e que o seu irmão se interessava por programação, mas estava desempregado. Noah Jahn disse que viu o seu irmão pela última vez há duas semanas na casa dos pais e que nada parecia fora do normal.

Um porta-voz do Collin College, na vizinha McKinney, disse por e-mail que um Joshua Jahn estudou lá «em vários momentos» entre 2013 e 2018.

No final de 2017, Jahn atravessou o país de carro para trabalhar num emprego com salário mínimo a colher marijuana durante vários meses, disse Ryan Sanderson, proprietário de uma quinta de canábis legal no estado de Washington.

ICE já foi alvo noutros locais

Noem observou um recente aumento nos ataques contra agentes do ICE.

Em 4 de julho, agressores vestidos com roupas pretas de estilo militar abriram fogo do lado de fora do Centro de Detenção Prairieland, em Alvarado, a sudoeste de Dallas, segundo promotores federais. Um agente da polícia ficou ferido. Pelo menos 11 pessoas foram acusadas em conexão com o ataque.

Dias depois, um homem com uma espingarda de assalto disparou dezenas de tiros contra agentes federais que saíam de uma instalação da Patrulha de Fronteira em McAllen. O homem, identificado como Ryan Louis Mosqueda, feriu um agente da polícia que respondeu ao ataque antes de as autoridades o matarem a tiros.