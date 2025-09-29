Trump e Netanyahu afirmam ter chegado a acordo sobre proposta de plano de paz para Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ele e Netanyahu discutiram "como acabar com a guerra em Gaza", tendo Trump afirmado que estão "muito perto" de um acordo de paz. No encontro com o presidente dos EUA, Benjamin Netanyahu pediu desculpa ao Qatar pelo ataque realizado no país.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apresentou um pedido de desculpas oficial ao Qatar pela morte de um dos seus cidadãos durante um ataque aéreo a Doha que visava uma delegação do Hamas.
"Numa primeira fase, o primeiro-ministro Netanyahu lamentou profundamente que o ataque de mísseis de Israel contra alvos do Hamas no Qatar tenha matado involuntariamente um militar do Qatar", refere um comunicado da Casa Branca.
"Lamentou ainda que, ao atingir a liderança do Hamas durante as negociações com reféns, Israel tenha violado a soberania do Qatar e afirmou que Israel não voltará a efetuar um ataque deste tipo no futuro."
Pelo menos cinco membros de baixa patente do Hamas também morreram no ataque de 9 de setembro, que teve como alvo altos dirigentes do Hamas envolvidos nas negociações de um cessar-fogo apoiado pelos EUA.
Foi o primeiro ataque de Israel contra o Qatar, um mediador fundamental nos esforços de cessar-fogo.
O ataque foi recebido com indignação global, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, a chamar-lhe uma "violação flagrante" da soberania do Qatar.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ele e Netanyahu discutiram "como acabar com a guerra em Gaza", tendo Trump saudado um "dia histórico para a paz".
Não ficou imediatamente claro se o Hamas aceitou o plano de 20 pontos de Trump, mas o presidente norte-americano disse que tinha ouvido que "o Hamas também quer fazer isso".
Uma fonte do Hamas disse que o grupo foi informado sobre o plano, mas ainda não recebeu uma oferta oficial dos mediadores egípcios e do Qatar.
Conselho de administração de Gaza
O plano prevê a criação de um conselho de administração temporário que será presidido por Trump e incluirá o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair.
Exige a retirada das tropas israelitas, mas somente após o desarmamento do Hamas e o envio da força de segurança internacional.
Israel manteria uma "presença de perímetro de segurança", uma formulação vaga que poderia significar que manteria uma zona tampão dentro de Gaza.
O plano não exige que as pessoas deixem Gaza e prevê o fim imediato da guerra se ambos os lados o aceitarem.
A proposta também exige que todos os reféns sejam libertados dentro de 72 horas após Israel aceitar o plano. Em troca, Israel libertaria palestinianos que cumprem penas perpétuas nas suas prisões, bem como detidos de Gaza desde o início da guerra.
Enquanto isso, a ajuda humanitária seria autorizada a entrar em Gaza por "organismos internacionais neutros", incluindo as Nações Unidas e o Crescente Vermelho. Não está claro se o controverso Fundo Humanitário de Gaza continuaria as suas operações.
A proposta contém apenas uma vaga promessa de que a criação de um Estado palestino pode ser possível.
"Acho que estamos muito próximos", disse Trump no início de uma conferência de imprensa com Netanyahu, onde detalhou o acordo.
Ao receber Netanyahu na Casa Branca, Trump respondeu afirmativamente quando questionado pelos repórteres se estava confiante de que um acordo seria alcançado em breve para pôr fim aos combates entre Israel e o Hamas.
"Estou. Estou muito confiante", disse Trump.
Na segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, instou ambas as partes a concluírem um acordo para pôr fim à guerra de quase dois anos em Gaza.
"Em última análise, o presidente sabe que quando se chega a um bom acordo, ambas as partes vão sair um pouco insatisfeitas", disse Leavitt aos jornalistas. "Mas precisamos que este conflito termine".
Entretanto, Riyad Mansour, o embaixador palestiniano nas Nações Unidas, disse que as autoridades palestinianas estavam prontas para trabalhar com Trump e os países árabes para pôr fim à guerra.
"Não vamos demorar nem mais um minuto a fazer o que é necessário para que esta paz justa substitua a realidade insuportável de hoje", disse Mansour durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre o Médio Oriente.
A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis.
O Hamas fez 251 pessoas reféns e tem atualmente 48, das quais se pensa que 20 ainda estão vivas.
A subsequente ofensiva israelita matou, até à data, pelo menos 66 000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.