Trump e Netanyahu afirmam ter chegado a acordo sobre proposta de plano de paz para Gaza

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apresentou um pedido de desculpas oficial ao Qatar pela morte de um dos seus cidadãos durante um ataque aéreo a Doha que visava uma delegação do Hamas.

"Numa primeira fase, o primeiro-ministro Netanyahu lamentou profundamente que o ataque de mísseis de Israel contra alvos do Hamas no Qatar tenha matado involuntariamente um militar do Qatar", refere um comunicado da Casa Branca.

"Lamentou ainda que, ao atingir a liderança do Hamas durante as negociações com reféns, Israel tenha violado a soberania do Qatar e afirmou que Israel não voltará a efetuar um ataque deste tipo no futuro."

Pelo menos cinco membros de baixa patente do Hamas também morreram no ataque de 9 de setembro, que teve como alvo altos dirigentes do Hamas envolvidos nas negociações de um cessar-fogo apoiado pelos EUA.

Foi o primeiro ataque de Israel contra o Qatar, um mediador fundamental nos esforços de cessar-fogo.

Benjamin Netanyahu fala durante uma conferência de imprensa com Donald Trump na Sala de Jantar Estatal da Casa Branca, 29 de setembro de 2025 AP Photo

O ataque foi recebido com indignação global, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, a chamar-lhe uma "violação flagrante" da soberania do Qatar.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ele e Netanyahu discutiram "como acabar com a guerra em Gaza", tendo Trump saudado um "dia histórico para a paz".

Não ficou imediatamente claro se o Hamas aceitou o plano de 20 pontos de Trump, mas o presidente norte-americano disse que tinha ouvido que "o Hamas também quer fazer isso".

Uma fonte do Hamas disse que o grupo foi informado sobre o plano, mas ainda não recebeu uma oferta oficial dos mediadores egípcios e do Qatar.

Danos observados após um ataque israelita contra um complexo que albergava a liderança política do Hamas em Doha, 10 de setembro de 2025 AP Photo

Conselho de administração de Gaza

O plano prevê a criação de um conselho de administração temporário que será presidido por Trump e incluirá o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Exige a retirada das tropas israelitas, mas somente após o desarmamento do Hamas e o envio da força de segurança internacional.

Israel manteria uma "presença de perímetro de segurança", uma formulação vaga que poderia significar que manteria uma zona tampão dentro de Gaza.

O plano não exige que as pessoas deixem Gaza e prevê o fim imediato da guerra se ambos os lados o aceitarem.

A proposta também exige que todos os reféns sejam libertados dentro de 72 horas após Israel aceitar o plano. Em troca, Israel libertaria palestinianos que cumprem penas perpétuas nas suas prisões, bem como detidos de Gaza desde o início da guerra.

Enquanto isso, a ajuda humanitária seria autorizada a entrar em Gaza por "organismos internacionais neutros", incluindo as Nações Unidas e o Crescente Vermelho. Não está claro se o controverso Fundo Humanitário de Gaza continuaria as suas operações.

A proposta contém apenas uma vaga promessa de que a criação de um Estado palestino pode ser possível.

Fumo após um ataque militar israelita na cidade de Gaza, 26 de setembro de 2025 AP Photo

"Acho que estamos muito próximos", disse Trump no início de uma conferência de imprensa com Netanyahu, onde detalhou o acordo.

Ao receber Netanyahu na Casa Branca, Trump respondeu afirmativamente quando questionado pelos repórteres se estava confiante de que um acordo seria alcançado em breve para pôr fim aos combates entre Israel e o Hamas.

"Estou. Estou muito confiante", disse Trump.

Na segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, instou ambas as partes a concluírem um acordo para pôr fim à guerra de quase dois anos em Gaza.

"Em última análise, o presidente sabe que quando se chega a um bom acordo, ambas as partes vão sair um pouco insatisfeitas", disse Leavitt aos jornalistas. "Mas precisamos que este conflito termine".

Entretanto, Riyad Mansour, o embaixador palestiniano nas Nações Unidas, disse que as autoridades palestinianas estavam prontas para trabalhar com Trump e os países árabes para pôr fim à guerra.

Parentes e apoiantes de reféns detidos pelo Hamas em Gaza pedem a sua libertação imediata em frente à embaixada dos EUA em Telavive, 29 de setembro de 2025 AP Photo

"Não vamos demorar nem mais um minuto a fazer o que é necessário para que esta paz justa substitua a realidade insuportável de hoje", disse Mansour durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre o Médio Oriente.

A guerra começou quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1200 pessoas, na sua maioria civis.

O Hamas fez 251 pessoas reféns e tem atualmente 48, das quais se pensa que 20 ainda estão vivas.

A subsequente ofensiva israelita matou, até à data, pelo menos 66 000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.