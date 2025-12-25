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Homem mascarado interrompe missa de Natal na catedral de Colónia e dança em frente ao altar

Catedral de Colónia
Catedral de Colónia Direitos de autor  Photo by nader saremi on Unsplash
Direitos de autor Photo by nader saremi on Unsplash
De Sonja Issel
Publicado a
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Um homem mascarado causou alvoroço na véspera de Natal na catedral de Colónia. Um vídeo do momento tornou-se viral na Internet. Os utilizadores reagem com críticas.

Milhares de pessoas assistiram à missa na catedral de Colónia, na véspera de Natal. Mas, acordo com uma notícia publicada no Bild, durante a cerimónia ocorreu um distúrbio invulgar.

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Segundo o jornal, que cita a polícia de Colónia, uma pessoa saltou para a frente dos fiéis durante a cerimónia. O homem estava completamente tapado, com um manto preto, uma máscara dourada e outros acessórios chamativos e começou a dançar em frente ao altar. Os guardas da catedral intervieram imediatamente e levaram a pessoa para fora da igreja sem resistência.

Segundo o Bild a polícia não precisou de intervir e ninguém ficou ferido. A cerimónia prosseguiu.

Reacções na Internet: críticas à falta de respeito

Um vídeo do incidente apareceu mais tarde no canal do Instagram de um artista de Colónia. A crítica prevaleceu nos comentários abaixo: muitos utilizadores falaram de falta de respeito pelo local e pela ocasião religiosa.

De acordo com a polícia, até ao momento não foi apresentada qualquer queixa criminal e não há informações sobre o que motivou o homem a interromper a celebração.

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