Um homem mascarado causou alvoroço na véspera de Natal na catedral de Colónia. Um vídeo do momento tornou-se viral na Internet. Os utilizadores reagem com críticas.
Milhares de pessoas assistiram à missa na catedral de Colónia, na véspera de Natal. Mas, acordo com uma notícia publicada no Bild, durante a cerimónia ocorreu um distúrbio invulgar.
Segundo o jornal, que cita a polícia de Colónia, uma pessoa saltou para a frente dos fiéis durante a cerimónia. O homem estava completamente tapado, com um manto preto, uma máscara dourada e outros acessórios chamativos e começou a dançar em frente ao altar. Os guardas da catedral intervieram imediatamente e levaram a pessoa para fora da igreja sem resistência.
Segundo o Bild a polícia não precisou de intervir e ninguém ficou ferido. A cerimónia prosseguiu.
Reacções na Internet: críticas à falta de respeito
Um vídeo do incidente apareceu mais tarde no canal do Instagram de um artista de Colónia. A crítica prevaleceu nos comentários abaixo: muitos utilizadores falaram de falta de respeito pelo local e pela ocasião religiosa.
De acordo com a polícia, até ao momento não foi apresentada qualquer queixa criminal e não há informações sobre o que motivou o homem a interromper a celebração.