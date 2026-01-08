Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Russos e ucranianos celebraram juntos e em paz o Natal ortodoxo em Budapeste

Natal ortodoxo
Natal ortodoxo
Direitos de autor Euronews
De Zoltan Siposhegyi
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Enquanto os húngaros regressavam ao trabalho após as longas férias, os ortodoxos residentes no país celebraram o Natal na terça-feira à noite.

Por volta da meia-noite, a Igreja da Nossa Senhora da Assunção, em Budapeste, encheu-se de fiéis para celebrar durante quatro horas o nascimento de Cristo.

O pai de Olivér é húngaro, mas a mãe é natural de Kaliningrado, por isso eles também celebram o Natal no final de dezembro e no início de janeiro. Segundo ele, os russos também montam a árvore, mas só depois do Ano Novo. "Nessa altura, há uma grande mesa à volta da qual nos sentamos e a festa é principalmente para conversar", disse.

A igreja ortodoxa é praticamente o único lugar onde ucranianos, russos e bielorrussos convivem em paz. Ludmilla Szendrő nasceu perto de Minsk, mas há quase 40 anos casou e mudou-se para a Hungria. Segundo ela, desde o início da guerra em 2022, cada vez mais pessoas aparecem na igreja.

Na Ucrânia, desde 2023, o Natal é celebrado a 25 de dezembro, para romper com a herança russa. No entanto, muitos ainda se agarram às antigas tradições.

Os fiéis acendem velas diante das imagens sagradas
Os fiéis acendem velas diante das imagens sagradas Euronews

Bulgakova Anfisa nasceu na Sibéria, mas os seus pais mudaram-se para a Hungria quando ela ainda era criança. Após os seus estudos em Londres, tornou-se uma das consultoras de beleza mais populares do país, com mais de 50 mil seguidores no Instagram. Ela conhece ucranianos que, desde o início da guerra, não frequentam a igreja ortodoxa da Praça Petőfi, preferindo a igreja ucraniana. No entanto, ela acredita que ainda há muitas pessoas cuja fé não depende da política atual.

"Afinal, todos estão sob Deus e isso não deveria impedir as pessoas de entrar aqui", disse ela.

Para os ortodoxos, o Natal é, na verdade, uma época de oração e reflexão. Nesta altura, não trocam presentes, mas invocam os 12 apóstolos e quebram o longo período de jejum com um jantar de 12 pratos.

