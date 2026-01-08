Russos e ucranianos celebraram juntos e em paz o Natal ortodoxo em Budapeste

Por volta da meia-noite, a Igreja da Nossa Senhora da Assunção, em Budapeste, encheu-se de fiéis para celebrar durante quatro horas o nascimento de Cristo.

O pai de Olivér é húngaro, mas a mãe é natural de Kaliningrado, por isso eles também celebram o Natal no final de dezembro e no início de janeiro. Segundo ele, os russos também montam a árvore, mas só depois do Ano Novo. "Nessa altura, há uma grande mesa à volta da qual nos sentamos e a festa é principalmente para conversar", disse.

A igreja ortodoxa é praticamente o único lugar onde ucranianos, russos e bielorrussos convivem em paz. Ludmilla Szendrő nasceu perto de Minsk, mas há quase 40 anos casou e mudou-se para a Hungria. Segundo ela, desde o início da guerra em 2022, cada vez mais pessoas aparecem na igreja.

Na Ucrânia, desde 2023, o Natal é celebrado a 25 de dezembro, para romper com a herança russa. No entanto, muitos ainda se agarram às antigas tradições.

Os fiéis acendem velas diante das imagens sagradas Euronews

Bulgakova Anfisa nasceu na Sibéria, mas os seus pais mudaram-se para a Hungria quando ela ainda era criança. Após os seus estudos em Londres, tornou-se uma das consultoras de beleza mais populares do país, com mais de 50 mil seguidores no Instagram. Ela conhece ucranianos que, desde o início da guerra, não frequentam a igreja ortodoxa da Praça Petőfi, preferindo a igreja ucraniana. No entanto, ela acredita que ainda há muitas pessoas cuja fé não depende da política atual.

"Afinal, todos estão sob Deus e isso não deveria impedir as pessoas de entrar aqui", disse ela.

Para os ortodoxos, o Natal é, na verdade, uma época de oração e reflexão. Nesta altura, não trocam presentes, mas invocam os 12 apóstolos e quebram o longo período de jejum com um jantar de 12 pratos.