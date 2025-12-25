Zelenskyy deseja o desaparecimento de Putin no discurso da véspera de Natal

Na sua tradicional alocução aos ucranianos na véspera de Natal, o presidente Volodymyr Zelenskyy afirmou que os seus compatriotas têm um único desejo, uma vez que "os céus se abrem" nesta noite - a morte do presidente russo Vladimir Putin.

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"Desde os tempos antigos que os ucranianos acreditam que, na noite de Natal, os céus se abrem. E se lhes contares o teu sonho, ele irá certamente tornar-se realidade. Hoje, todos nós partilhamos um sonho. E fazemos um desejo - para todos nós", disse Zelenskyy.

"'Que ele pereça', pode pensar cada um de nós", afirmou o líder ucraniano, referindo-se a Putin sem o nomear. "Mas quando nos voltamos para Deus, é claro que pedimos algo maior".

"Pedimos paz para a Ucrânia. Lutamos por ela. E rezamos por ela. E merecemo-la", disse Zelenskyy, acrescentando que os ucranianos desejam que todas as famílias vivam em harmonia e que todas as crianças se alegrem com presentes, sorrisos e fé na bondade e nos milagres.

Sem cessar-fogo no Natal

Desde que lançou a sua invasão em grande escala no início de 2022, a Rússia tem aproveitado o período de Natal para lançar grandes ataques contra a Ucrânia, em vez de chegar a um acordo de cessar-fogo.

A 25 de dezembro de 2022, durante o primeiro Natal da guerra total na Ucrânia, Moscovo lançou um grande ataque com mísseis e drones contra infraestruturas energéticas que causou apagões generalizados e vítimas civis.

Em 2023, os ataques de drones russos mataram quatro pessoas em Kherson, quando a Ucrânia celebrou oficialmente o Natal nessa data pela primeira vez, tendo mudado da tradicional data ortodoxa oriental de 7 de janeiro.

ARQUIVO: Os bombeiros trabalham no local de um edifício de apartamentos destruído por um ataque russo em Kryvyi Rih, 25 de dezembro de 2025 AP/Serviços de Emergência da Ucrânia

No ano passado, a Rússia lançou mais de 70 mísseis e mais de 100 drones no dia 25 de dezembro, matando pelo menos uma pessoa e deixando meio milhão de pessoas sem aquecimento na região de Kharkiv.

"Pelo quarto ano consecutivo - o quarto ano da guerra pela independência em grande escala - houve tentativas de nos tirar tudo isto", disse Zelenskyy na quarta-feira à noite.

"E é exatamente isto que estamos a defender hoje: a nossa terra, as nossas famílias, o tão desejado sentimento de paz e calma na nossa própria casa", disse. "Quando estamos quentes. Quando temos uma refeição deliciosa. Quando estamos juntos. E, apesar de tudo, hoje também estamos juntos".

"E é assim que vai ser hoje, porque não importa se estamos separados ou frente a frente, os ucranianos estão juntos", acrescentou Zelenskyy.

Ataques com drones prosseguem durante discussões sobre o plano de paz

O discurso do presidente ucraniano foi proferido no mesmo dia em que este revelou os pormenores do acordo de paz liderado pelos EUA, afirmando que a Ucrânia e os EUA chegaram a um consenso sobre várias questões fundamentais destinadas a pôr termo à guerra de quase quatro anos contra a Rússia.

No entanto, o controlo territorial nas regiões orientais da Ucrânia e a gestão da central nuclear de Zaporíjia continuam por resolver.

O futuro das regiões orientais da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, conhecidas como Donbass, continua no centro das conversações, o que Zelenskyy descreveu como "o ponto mais difícil" durante a discussão do plano.

ARQUIVO: Um residente caminha ao longo de uma rua na cidade fronteiriça de Kostyantynivka, na região de Donetsk, Ucrânia, 20 de dezembro de 2025 Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised brigade via AP

A Rússia continua a fazer exigências maximalistas, insistindo em que a Ucrânia abandone o restante território do Donbass que não capturou - um ultimato que Kiev rejeitou.

Esperava-se que Moscovo respondesse ao plano de 20 pontos na quarta-feira. No entanto, o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, disse no final do dia que o Kremlin irá "ter em conta" o que Washington comunicou a Putin "para formular as nossas posições futuras".

Entretanto, a Rússia lançou 131 drones contra a Ucrânia na véspera de Natal, de acordo com a força aérea ucraniana. Segundo as autoridades regionais, morreram duas pessoas e 35 ficaram feridas em várias regiões, incluindo Kherson, Zaporizhzhia, Odesa e Sumy.

Na quarta-feira à noite, Zelenskyy manifestou a esperança de que a bondade e a verdade prevaleçam. "Para que haja uma vitória da paz. Que possamos ser nós. E que possa existir a Ucrânia".