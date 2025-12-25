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Trump adverte contra "mau Pai Natal" e defende o carvão em telefonema natalício com crianças

O Presidente dos EUA, Donald Trump, acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, durante uma chamada da operação NORAD Tracks Santa no seu Mar-a-Lago, 24 de dezembro de 2025
O Presidente dos EUA, Donald Trump, acompanhado pela primeira-dama, Melania Trump, durante uma chamada da operação NORAD Tracks Santa no seu Mar-a-Lago, 24 de dezembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que queria impedir o "mau Pai Natal" de se infiltrar no país e elogiou o "carvão limpo e bonito" enquanto atendia as chamadas das crianças que seguiam a viagem do velhinho de barbas

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinalou a véspera de Natal questionando as crianças que telefonaram sobre os presentes que estavam ansiosos por receber, prometendo não deixar que um "mau Pai Natal" se infiltre no país e sugerindo que uma meia cheia de carvão pode não ser assim tão má.

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De férias na sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida, o presidente e a primeira-dama Melania Trump participaram na tradição de falar com os jovens que ligam para o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), que, no dia 24, acompanha o progresso do Pai Natal em todo o mundo.

"Queremos ter a certeza de que o Pai Natal está a ser bom. O Pai Natal é uma pessoa muito boa", disse Trump enquanto falava a crianças com idades entre os 4 e os 10 anos em Oklahoma. "Queremos ter a certeza de que ele não está infiltrado, que não estamos a infiltrar no nosso país um mau Pai Natal."

Trump, que estava num estado de espírito jovial enquanto falava com as crianças, disse a certa altura que "podia fazer isto durante todo o dia", mas que provavelmente teria de regressar a assuntos mais prementes, como os esforços para travar os combates na guerra total da Rússia com a Ucrânia.

Quando uma criança de 8 anos da Carolina do Norte perguntou se o Pai Natal ficaria zangado se ninguém deixasse bolachas para ele, Trump disse que achava que não, mas acrescentou: "Mas acho que ele vai ficar muito desapontado".

"O Pai Natal tende a ser um pouco mais "querúbico". Sabes o que significa querubim? Um pouco pesado", brincou Trump. "Acho que o Pai Natal gostaria de ter uns biscoitos".

Boneca Barbie e não carvão

Quando uma menina de 8 anos do Kansas lhe perguntou o que gostaria que o Pai Natal trouxesse, a resposta foi: "Carvão não".

"Queres dizer carvão limpo e bonito?" respondeu Trump, evocando um slogan de campanha que há muito utiliza quando promete reativar a produção nacional de carvão.

"Tive de fazer isto, peço desculpa", acrescentou Trump, rindo-se e fazendo com que a primeira-dama, que estava numa chamada separada, se virasse para ele e sorrisse.

"O carvão é limpo e bonito. Por favor, lembrem-se disso, a todo o custo", disse Trump. "Mas vocês não querem carvão limpo e bonito, pois não?"

"Não", respondeu a pessoa que telefonou, dizendo que preferia uma boneca Barbie, roupas e doces.

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Trump tem frequentemente marcado os Natais passados com críticas aos seus oponentes políticos, incluindo em 2024, quando postou: "Feliz Natal para os lunáticos da esquerda radical".

Pouco depois de encerrar as chamadas da véspera de Natal de quarta-feira, Trump voltou a esse tema: "Feliz Natal para todos, incluindo a escumalha da esquerda radical que está a fazer tudo o que é possível para destruir o nosso país, mas está a falhar redondamente".

"O que nós (temos nos EUA) é um mercado de acções e 401Ks recorde, os números mais baixos de criminalidade em décadas, sem inflação e, ontem, um PIB de 4,3, dois pontos melhor do que o esperado", acrescentou.

"Os direitos aduaneiros proporcionaram-nos triliões de dólares em crescimento e prosperidade, e a segurança nacional mais forte que alguma vez tivemos. Voltámos a ser respeitados, talvez como nunca antes. Deus abençoe a América", concluiu Trump.

Outras fontes • AP

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