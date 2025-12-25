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NORAD volta a acompanhar a viagem do Pai Natal à volta do mundo

Um Pai Natal insuflável paira no ar enquanto os cristãos celebram o 40.º desfile anual de Natal em direção à Basílica da Anunciação em Nazaré, Israel.
Um Pai Natal insuflável paira no ar enquanto os cristãos celebram o 40.º desfile anual de Natal em direção à Basílica da Anunciação em Nazaré, Israel. Direitos de autor  Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Ariel Schalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
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Uma tradição de 70 anos que o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte continua a implementar: acompanhar a viagem do barbudo que entrega presentes.

Por vezes, as crianças largam o telefone depois de ouvirem dizer que o Pai Natal não aparece se não estiverem a dormir. Outras ligam para a linha direta NORAD Tracks Santa e perguntam se o Pai Natal as conseguirá encontrar.

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E os adultos que continuam devotos da figura alegre que entrega presentes em todo o mundo também gostam de verificar a sua viagem.

Há 70 anos que esta é a tradição do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) - uma operação conjunta dos Estados Unidos e do Canadá encarregada de vigiar os céus em busca de ameaças desde a Guerra Fria.

Mais de 1.000 voluntários estarão a atender chamadas na véspera de Natal para apoiar a tradição.

Pela primeira vez este ano, quem procura o Pai Natal pode fazer uma chamada através do site do programa, o que, segundo os organizadores, será mais fácil para as pessoas fora da América do Norte.

O site permite que as pessoas sigam a viagem do Pai Natal em nove línguas, incluindo inglês e japonês.

No ano passado, cerca de 380.000 chamadas chegaram a um hangar enfeitado com decorações de Natal na Base da Força Espacial Peterson em Colorado Springs - a sede do NORAD.

Embora o Pai Natal não constitua uma ameaça, a mesma combinação de radares, satélites e jatos que ajudam o NORAD a cumprir a sua missão ao longo do ano torna o comando capaz de seguir o progresso do Pai Natal a partir da linha internacional sobre o Oceano Pacífico, disse uma porta-voz do NORAD.

O nariz de Rudolph emite uma assinatura térmica semelhante à de um míssil que é captada pelos satélites do NORAD, explicou a mesma porta-voz!

Outras fontes • AP

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