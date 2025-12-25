Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Missa de Natal volta a celebrar-se em Notre-Dame no segundo ano após a reabertura da catedral

O altar da catedral de Notre-Dame
O altar da catedral de Notre-Dame Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Catedral de Notre-Dame esteve encerrada durante cinco anos devido ao violento incêndio de 2019. Arcebispo de Paris deixou mensagem de paz durante a homilia.

A missa do dia de Natal foi celebrada esta quinta-feira na icónica catedral de Notre-Dame, na capital francesa.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, fez uma homilia centrada na paz, num contexto de conflitos globais que continuam a assolar vários continentes.

Related

Afirmou que o mundo está atualmente marcado pela «"nevitabilidade do sofrimento, da violência, da guerra e do ódio" e apelou a um maior diálogo e cooperação para restaurar a paz.

A missa de Natal de quinta feira foi a segunda a ser celebrada na catedral parisiense desde a reabertura em dezembro do ano passado, após cinco anos de encerramento devido ao violento incêndio de 2019.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários Siga a Euronews no Google

Notícias relacionadas

Papa Leão XIV reaviva tradição com mensagem de Natal em várias línguas

"Quem não ama não se salva": Papa Leão celebra a missa de Natal e dá a bênção Urbi et Orbi

Russos e ucranianos celebraram juntos e em paz o Natal ortodoxo em Budapeste