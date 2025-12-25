Missa de Natal volta a celebrar-se em Notre-Dame no segundo ano após a reabertura da catedral

Catedral de Notre-Dame esteve encerrada durante cinco anos devido ao violento incêndio de 2019. Arcebispo de Paris deixou mensagem de paz durante a homilia.
A missa do dia de Natal foi celebrada esta quinta-feira na icónica catedral de Notre-Dame, na capital francesa.
O arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, fez uma homilia centrada na paz, num contexto de conflitos globais que continuam a assolar vários continentes.
Afirmou que o mundo está atualmente marcado pela «"nevitabilidade do sofrimento, da violência, da guerra e do ódio" e apelou a um maior diálogo e cooperação para restaurar a paz.
A missa de Natal de quinta feira foi a segunda a ser celebrada na catedral parisiense desde a reabertura em dezembro do ano passado, após cinco anos de encerramento devido ao violento incêndio de 2019.