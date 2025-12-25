Vídeo. Papa Leão XIV reaviva tradição com mensagem de Natal em várias línguas

O Papa Leão XIV aproveitou a sua primeira mensagem de Natal para recuperar uma tradição deixada de lado pelo seu predecessor, deixando saudações em várias línguas a partir da varanda da Basílica de São Pedro. O regresso aos discursos multilingues foi recebido com entusiasmo pela multidão reunida na Praça de São Pedro.
Ouviram-se aplausos quando o primeiro pontífice norte-americano falou em inglês e espanhol.
Perante cerca de 26 mil pessoas, na bênção Urbi et Orbi, Leão centrou-se no tema da paz através do diálogo.
Falou de Gaza e de civis expostos à guerra, às intempéries e à perda, e de jovens enviados para combater. A paz, disse, começa por saber ouvir.