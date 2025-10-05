"Não alimentem o crocodilo porque ele virá atrás de vocês", apelou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aos líderes europeus, para que "o ónus recaia sobre o Hamas" para que aceite o acordo negociado com os Estados Unidos e devolva os reféns que ainda detém, numa entrevista exclusiva à Euronews, no domingo.

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O primeiro-ministro israelita falou à Euronews poucos dias antes do aniversário de dois anos do ataque de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, quando militantes liderados pelo Hamas mataram 1200 pessoas e fizeram cerca de 250 reféns.

Atualmente, o Hamas tem 48 reféns, dos quais cerca de 20 ainda estão vivos.

De acordo com o plano liderado por Washington, que o Presidente dos EUA, Donald Trump, revelou no início desta semana ao lado de Netanyahu, o Hamas libertaria imediatamente os restantes reféns, vivos e mortos.

O grupo militante também renunciaria ao poder em Gaza e entregaria as suas armas.

Em contrapartida, Israel interromperia a sua ofensiva e retiraria de grande parte do território, libertaria centenas de prisioneiros palestinianos e permitiria a entrada de ajuda humanitária e a eventual reconstrução.

O acordo, se o Hamas o aceitar, "pode ser o princípio do fim da guerra", disse Netanyahu à Euronews. "A razão pela qual o Hamas aceitou este acordo foi porque atuámos militarmente contra o seu principal reduto", afirmou. "Como resultado, o Hamas tornou-se mais flexível, porque percebeu que o fim está próximo".

"Esperemos que consigamos terminar o acordo da forma mais fácil e não da forma mais difícil", afirmou.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu fala com Sasha Vakulina, da Euronews, numa entrevista exclusiva, em 5 de outubro de 2025 Euronews Euronews

Um funcionário do Hamas disse no início da semana que alguns elementos do plano são inaceitáveis e precisam de ser alterados, sem entrar em pormenores. Netanyahu rejeitou essa afirmação, dizendo que o Hamas deve render-se e desarmar-se sem reservas.

"O Hamas não pode aceitar o plano parcialmente, tem de o aceitar na totalidade", disse Netanyahu. "Se criarmos uma administração civil em Gaza que não eduque as suas crianças a odiar Israel, a matar judeus em todo o lado... então penso que toda a região pode ter um futuro muito mais positivo e pacífico".

Se o Hamas se recusar a aceitar o acordo na sua totalidade, os EUA apoiarão totalmente Israel nos seus esforços para acabar com a guerra militarmente, disse o primeiro-ministro israelita.

"Os habitantes de Gaza estão agora a lutar contra o Hamas, porque vêem agora a esperança de se livrarem do Hamas", afirmou.

"Penso que toda a gente compreende que o domínio do Hamas chegou ao fim", sublinhou. "Precisamos de um sistema de divisão de responsabilidades. Em Gaza, precisamos de uma administração civil que não seja administrada por pessoas empenhadas na destruição de Israel", explicou.

O território de cerca de 2 milhões de palestinianos seria colocado sob governação internacional, com a supervisão do próprio Trump e do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. O plano não prevê qualquer caminho para uma eventual reunificação com a Cisjordânia ocupada por Israel num futuro Estado palestiniano.

A maioria dos principais líderes do Hamas em Gaza e milhares dos seus combatentes já foram mortos, mas o grupo ainda tem influência em áreas não controladas pelo exército israelita e lança ataques esporádicos que mataram e feriram soldados israelitas.

O Hamas tem-se mantido firme na sua posição de que só libertará os restantes reféns, a sua única moeda de troca, em troca de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada militar israelita total.

Israel tem procurado aumentar a pressão sobre o Hamas desde que terminou unilateralmente um cessar-fogo anterior em março, declarando que queria erradicar o grupo militante de Gaza e desmantelar a sua rede de túneis e outras instalações.

Há mais de dois meses que Israel não permite a entrada de alimentos, medicamentos e outros bens no território, tendo-se apoderado de vastas áreas da Faixa de Gaza, tendo-as arrasado e despovoado em grande medida.

A campanha militar em curso na Faixa de Gaza provocou a morte de 67.000 palestinianos, de acordo com os números partilhados pelo Ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo Hamas, que não faz distinção entre civis e combatentes no seu número de mortos.

Netanyahu disse que as informações que chegam de Gaza são "propaganda", afirmando que os meios de comunicação internacionais se tornaram "distorcidos", uma vez que os líderes europeus "cederam ao terror".

"A Europa esteve ausente porque cedeu ao terrorismo do Hamas", disse Netanyahu, afirmando que a recente onda de reconhecimento do Estado da Palestina foi a "derradeira recompensa para o Hamas após o maior massacre contra os judeus desde o Holocausto".

O primeiro-ministro afirmou que a Europa tem de enfrentar a ameaça terrorista e que Israel está a "travar a batalha do mundo livre, para impedir que os bárbaros invadam a Europa".

O Hamas, o Hezbollah, os Houthis, todas estas forças fanáticas, não apenas contra Israel, que cantam "Morte à América" e "Morte à Europa" nas entrelinhas, são um exemplo disso

"Espero que a Europa mude de direção", sublinhou. "Estamos a travar a batalha do mundo livre, para impedir que os bárbaros invadam a Europa".

A Euronews transmite a entrevista completa com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu esta noite, às 20h30 CEST.