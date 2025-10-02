Trump compromete-se a salvaguardar segurança do Qatar após ataque israelita a negociadores do Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que garante a segurança e a integridade territorial do Qatar contra agressões externas. A ação surge após os ataques aéreos israelitas a Doha, a 9 de setembro, que visaram altos dirigentes do Hamas.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A operação militar israelita, sem precedentes, resultou na morte de cinco membros de baixa patente do grupo terrorista, bem como de um membro do pessoal de segurança do Qatar.

O ataque suscitou uma condenação internacional generalizada com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a apresentar, no passado dia 29 de setembro, um pedido oficial de desculpas ao Qatar pela morte de um dos seus cidadãos.

Numa chamada conjunta com Trump na Casa Branca, Netanyahu transmitiu as suas desculpas ao primeiro-ministro do Qatar, o Xeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

A ordem executiva assinada por Trump no mesmo dia declara que os EUA considerarão qualquer ataque armado ao Qatar como uma ameaça direta à paz e segurança norte-americanas.

Em resposta, o governo dos EUA tomará as medidas adequadas, podendo estas ser diplomáticas, económicas e, se necessário, militares, para defender os interesses fundamentais do Qatar.

Danos observados após um ataque israelita contra um complexo que albergava a liderança política do Hamas em Doha, 10 de setembro de 2025 AP Photo

A ordem de Trump sublinha a cooperação e a aliança de longa data entre Washington e Doha.

O documento assinala que o Qatar acolheu forças americanas, permitiu operações de segurança essenciais e serviu de mediador inabalável na resolução de conflitos regionais e mundiais, tudo isto em consonância com os objetivos estratégicos dos EUA.

Segurança e integridade territorial

"Em reconhecimento desta história de parceria, e à luz das ameaças contínuas colocadas ao Estado do Qatar por agressões estrangeiras, é política dos Estados Unidos garantir a segurança e a integridade territorial do Estado do Qatar contra ataques externos", lê-se na ordem executiva.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed Al Ansari afirmou: "A minha principal mensagem para os meus compatriotas, para as pessoas que vivem aqui no Qatar, é que podem agora continuar a desfrutar da paz e da prosperidade de que o Qatar sempre desfrutou, porque tomámos todas as medidas necessárias pela liderança de Sua Alteza, de modo a que quaisquer novos ataques sejam certamente dissuadidos".

Os F-15 da Força Aérea Emiri do Qatar fazem a escolta honorária do Air Force One, que transporta o Presidente Donald Trump, à sua chegada a Doha, a 14 de maio de 2025 AP Photo

A iniciativa é vista como parte dos esforços de Washington para tranquilizar os seus aliados do Golfo na sequência dos ataques israelitas.

A Arábia Saudita já chegou a um pacto de defesa mútua com o Paquistão, com armas nucleares, o que sublinha a dinâmica de segurança regional em jogo.

Embora as implicações jurídicas e práticas da ordem executiva de Trump ainda não estejam totalmente determinadas, ela representa uma mudança significativa na abordagem da administração dos EUA.

Normalmente, tais garantias de segurança de longo alcance exigiriam a aprovação do Congresso, marcando um afastamento da doutrina "America First" que tem caracterizado grande parte da política externa de Trump.

No entanto, a ordem envia uma mensagem clara do compromisso americano com a estabilidade e a soberania do Qatar, face às ameaças contínuas que enfrenta dos seus vizinhos.