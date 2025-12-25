A polícia acredita que a explosão foi provavelmente um ataque suicida, depois de ter encontrado fragmentos de um colete suicida no local.
Pelo menos cinco pessoas morreram e 35 ficaram feridas após a explosão de uma bomba durante as orações numa mesquita na cidade de Maiduguri, no estado nigeriano de Borno, na quarta-feira à noite.
O porta-voz da polícia afirmou que o atentado terá sido um ataque suicida, tendo sido encontrados fragmentos de um colete suicida no local da explosão.
O governador do Estado de Borno, Babagana Zulum, considerou o ataque "totalmente condenável, bárbaro e desumano", segundo vários meios de comunicação social locais.
"Atacar um local de culto é uma profanação da sua santidade numa altura em que os fiéis muçulmanos estão a realizar actos de culto", acrescentou.
A explosão ocorre numa altura em que as preocupações com a segurança aumentam na região norte da Nigéria, onde o país está a lutar contra vários grupos armados, incluindo o Boko Haram e o seu grupo dissidente, o Estado Islâmico Província da África Ocidental.
Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, embora as mesquitas já tenham sido anteriormente alvo de grupos militantes. A utilização de bombistas suicidas também tem sido associada ao Boko Haram, que no passado reivindicou a responsabilidade por ataques semelhantes na região nordeste do país.