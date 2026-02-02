A SpaceX, de Elon Musk, deu os primeiros passos para impedir a Rússia de utilizar a rede Starlink para operar e controlar drones que atacam a Ucrânia, o que foi elogiado por Kiev como tendo já produzido "resultados reais".

Nos últimos dias, o Ministério da Defesa da Ucrânia contactou a SpaceX, pedindo-lhe que impedisse os drones russos de utilizar a Starlink.

O ministro Mykhailo Fedorov explicou que o sistema de Internet por satélite pode ajudar os drones russos a operar mais longe sobre a Ucrânia e até evitar a interceção.

"Os drones russos equipados com terminais são difíceis de abater. Voam a baixas altitudes, são resistentes à guerra eletrónica e são controlados pelos operadores em tempo real, mesmo a longas distâncias", explicou Fedorov. "Graças aos primeiros passos dados nos últimos dias, nenhum ucraniano foi morto por drones russos que utilizam o Starlink - e isso não tem preço", acrescenta.

A SpaceX respondeu prontamente, com um post de Musk no X dizendo que os esforços da SpaceX para interromper o uso russo não autorizado do Starlink pareciam ter funcionado: "Se for preciso fazer mais alguma coisa, avisem-nos", acrescentou o bilionário tecnológico numa conversa pública com Fedorov no X.

Utilização russa do Starlink

Numa publicação nas redes sociais em fevereiro de 2024, a SpaceX afirmou que não vende nem envia a Starlink para a Rússia e "não faz negócios de qualquer tipo com o governo russo ou com as suas forças armadas".

Mas, de acordo com militares ucranianos e oficiais de Kiev, as tropas de Moscovo têm montado sistemas Starlink em drones de ataque russos para atacar mais profundamente a Ucrânia.

As autoridades ucranianas afirmaram ter recolhido provas de "centenas" de ataques efetuados por drones equipados com Starlink. Isto permitiu aos operadores russos contornar as defesas eletrónicas ucranianas, que desativam os drones através do bloqueio dos sinais de GPS e de rádio.

De acordo com o conselheiro do Ministério da Defesa ucraniano, Serhii Beskrestnov, foram drones russos controlados por Starlink que atacaram recentemente um comboio de passageiros na região de Kharkiv.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos Estados Unidos, afirmou também que as forças russas parecem estar a confiar cada vez mais nos sistemas Starlink para aumentar o alcance das operações dos drones de ataque, aumentando simultaneamente a resistência dos drones contra a guerra eletrónica ucraniana.

"O alcance de 500 quilómetros dos drones BM-35 equipados com Starlink coloca a maior parte da Ucrânia, toda a Moldova e partes da Polónia, Roménia e Lituânia ao alcance destes drones, se forem lançados a partir da Rússia ou da Ucrânia ocupada", estimou o ISW.

O grupo de reflexão também diz ter observado relatos de drones de ataque de longo alcance Shahed equipados com Starlink a partir de setembro de 2024 e drones de ataque Molniya com sistemas Starlink a partir de dezembro de 2025.

Rescaldo de ataque russo a comboio na região de Kharkiv, Ucrânia, 27 de janeiro de 2026 AP/Ukrainian Emergency Service via AP

O papel crucial da Starlink para os militares ucranianos

Musk ativou inicialmente o serviço Starlink sobre a Ucrânia em 2022, depois de Kiev ter pedido ajuda nos primeiros dias após a invasão em grande escala da Rússia. Desde então, a Ucrânia recebeu mais de 50.000 terminais Starlink.

As forças ucranianas dependem significativamente do Starlink para a comunicação nas posições da linha da frente. Muitos comandantes militares preferem a Internet por satélite às comunicações tradicionais por rádio, porque oferece uma forma mais segura de contactar com as tropas à distância.

Por entre novas informações sobre a utilização não autorizada do Starlink pelas forças russas, o ministro ucraniano da Defesa anunciou uma verificação de todos os terminais Starlink na Ucrânia.

O governo adotou uma resolução sobre a introdução de uma "lista branca" para os terminais de satélite Starlink. "Em breve, apenas os terminais verificados e registados funcionarão na Ucrânia. Todos os outros serão desativados", disse Fedorov na segunda-feira, acrescentando que o processo está a ser implementado "em cooperação com a SpaceX".

"Graças à lista branca, mantemos uma comunicação estável para os ucranianos, reforçamos a segurança e privamos o inimigo de vantagens tecnológicas. Este é um passo necessário do governo para preservar a vida dos ucranianos e as nossas instalações energéticas".

ilitar ucraniano estabelece comunicações via satélite antes de um ataque de drones AP Photo

Diplomacia no X

Até janeiro, Fedorov foi vice-primeiro-ministro da Ucrânia e ministro da transformação digital.

Foi elogiado pela implementação da estratégia ucraniana conhecida como "Estado dentro de um smartphone", como parte dos esforços para minimizar a burocracia. Desde o lançamento da aplicação Diia em 2020, uma série de serviços governamentais está disponível nos smartphones dos cidadãos.

Desde o início da invasão em grande escala da Rússia, o ministério tem estado significativamente envolvido no desenvolvimento e produção de drones e em reformas na educação.

Também desempenhou um papel fundamental no lançamento de um projeto que liga o Ministério da Transformação Digital ao Ministério da Defesa para fazer avançar a tecnologia militar.

Fedorov já contactou Musk, tanto em público como em privado, desde que a Rússia iniciou a guerra em larga escala contra a Ucrânia.

Em 2022, Musk respondeu rapidamente no X ao pedido de Fedorov de terminais de Internet Starlink, após dois dias de invasão total da Rússia, quando Fedorov marcou Musk, pedindo ajuda.

"Enquanto vocês tentam colonizar Marte, a Rússia tenta ocupar a Ucrânia. Enquanto os vossos foguetões aterram com sucesso no espaço, os foguetões russos atacam civis ucranianos. Pedimos-vos que forneçam à Ucrânia estações Starlink e que se dirijam aos russos sãos", disse então Fedorov.

Musk respondeu poucas horas depois, dizendo: "O serviço Starlink está agora ativo na Ucrânia. Mais terminais a caminho".

Os dois mantiveram-se em contacto desde então e mantiveram a cooperação, o que provocou a ira e ameaças regulares de Moscovo.

Depois de Musk ter anunciado os primeiros passos para impedir que as forças russas utilizassem o Straklink nos drones de ataque contra a Ucrânia, os meios de comunicação social afiliados ao Kremlin emitiram mais ameaças, apelando a Moscovo para que visasse os satélites de Musk no espaço com armas nucleares.

Acredita-se que a Rússia esteja a desenvolver armas anti-satélite para atingir o Starlink, ao encher as órbitas dos satélites de estilhaços, de acordo com uma reportagem da AP de dezembro de 2025.

Os serviços secretos ocidentais acreditam que o objetivo deste possível ataque espacial por parte de Moscovo é limitar a vantagem dos países ocidentais no espaço, em particular os satélites Starlink que ajudam a Ucrânia no campo de batalha.