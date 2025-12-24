Zelenskyy: Ucrânia e EUA concordam na maioria dos pontos do plano de paz, exceto Donbass e central nuclear

A Ucrânia e os Estados Unidos chegaram a um consenso sobre várias questões fundamentais para pôr fim à guerra de quase quatro anos com a Rússia, mas o controlo territorial nas regiões orientais da Ucrânia e a gestão da central nuclear de Zaporíjia continuam por resolver, afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

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Zelenskyy falava enquanto os EUA partilhavam o último plano de 20 pontos com os negociadores russos. Espera-se uma resposta de Moscovo ainda na quarta-feira, disse o presidente ucraniano.

O futuro das regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, conhecidas como Donbass, continua no centro das conversações, no que Zelenskyy descreveu como "o ponto mais difícil".

A Rússia continua a fazer exigências maximalistas, insistindo para que a Ucrânia abandone o restante território do Donbass que não capturou - um ultimato que Kiev rejeitou.

Numa tentativa de facilitar o compromisso, Washington propôs a transformação destas áreas em zonas económicas livres. A Ucrânia exige a desmilitarização da área e a presença de uma força internacional para garantir a estabilidade, disse Zelenskyy aos jornalistas num briefing.

A futura gestão da central nuclear de Zaporíjia (ZNPP), a maior central da Europa que continua sob ocupação russa, é outra questão polémica. Os EUA estão a propor um consórcio com a Ucrânia e a Rússia, com cada parte a ter uma participação igual na empresa.

Mas Zelenskyy contrapôs com uma proposta de joint-venture entre os EUA e a Ucrânia, segundo a qual Washington decidiria como atribuir a sua parte, assumindo que esta iria para Moscovo.

"Não chegámos a um consenso com a parte americana sobre o território da região de Donetsk e sobre a ZNPP", disse Zelenskyy. "Mas aproximámos significativamente a maior parte das posições. Em princípio, todos os outros consensos neste acordo foram alcançados entre nós e eles".

A Ucrânia também propõe que a cidade ocupada de Enerhodar, que está ligada à central eléctrica de Zaporíjia, seja uma zona económica livre desmilitarizada, disse Zelenskyy. Este ponto exigiu 15 horas de discussões com os EUA, disse ele.

Zelenskyy afirmou que são necessários milhares de milhões de euros de investimento para reativar a central, incluindo a recuperação da barragem adjacente.

Compromisso sobre a zona económica livre

As duas questões continuarão provavelmente a ser os principais pontos de discórdia nas conversações.

"Estamos numa situação em que os russos querem que deixemos a região de Donetsk, e os americanos estão a tentar encontrar uma forma de que não seja 'uma saída' - porque nós somos contra a saída - eles querem encontrar uma zona desmilitarizada ou uma zona económica livre, ou seja, um formato que possa fornecer os pontos de vista de ambos os lados", disse Zelenskyy.

O projeto prevê que a linha de contacto, que atravessa cinco regiões ucranianas, seja congelada após a assinatura do acordo.

A posição da Ucrânia é que qualquer tentativa de estabelecer uma zona económica livre deve ser ratificada por referendo, sublinhando que o povo ucraniano detém, em última instância, o poder de decisão, disse Zelenskyy.

Este processo necessitará de 60 dias, acrescentou, durante os quais as hostilidades deverão cessar para permitir a sua realização.

As discussões mais difíceis envolverão a determinação da distância que as tropas terão de percorrer para se retirarem, de acordo com a proposta da Ucrânia, e o local onde as forças internacionais ficarão estacionadas. Em última análise, "as pessoas podem escolher: este final convém-nos ou não", disse Zelenskyy.

O projeto propõe igualmente que as forças russas se retirem das regiões de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv, e que sejam destacadas forças internacionais ao longo da linha de contacto para controlar a aplicação do acordo.

"Uma vez que não há confiança nos russos e que estes têm quebrado repetidamente as suas promessas, a linha de contacto de hoje está a transformar-se numa linha de uma zona económica livre de facto, e as forças internacionais devem estar presentes para garantir que ninguém entrará lá sob qualquer pretexto - nem 'homenzinhos verdes' nem militares russos disfarçados de civis", disse Zelenskyy.

Kiev já assinou acordos de cessar-fogo com Moscovo após a invasão inicial da Rússia no leste da Ucrânia em 2014 e a anexação da Crimeia.

Os acordos de Minsk de 2014 e 2015 exigiam um cessar-fogo imediato no leste da Ucrânia, a retirada de armas pesadas da linha da frente e a restauração do controlo do governo ucraniano sobre a sua fronteira com a Rússia.

Nos termos do acordo inicial, a Rússia deveria retirar todas as formações armadas estrangeiras, incluindo os seus grupos mercenários, e o equipamento militar do território ucraniano, um compromisso que Moscovo não honrou, enviando tropas já em 2015, o que desencadeou o segundo acordo, Minsk II.

Os dois acordos caíram por terra antes da invasão total da Rússia em fevereiro de 2022.