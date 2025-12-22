EUA consideram produtivas as conversações com a Ucrânia e a Rússia e propõem conversações trilaterais

Um enviado da Casa Branca descreveu no domingo as conversações realizadas com representantes ucranianos, europeus e russos em Miami como "produtivas e construtivas".

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Sobre a Ucrânia, o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, disse que as conversas tinham como objetivo "alinhar uma abordagem estratégica comum entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa".

"A nossa prioridade comum é parar as mortes, garantir a segurança e criar condições para a recuperação, estabilidade e prosperidade a longo prazo da Ucrânia", acrescentou.

Falando sobre a Rússia, Witkoff escreveu: "A Rússia continua totalmente empenhada em alcançar a paz na Ucrânia. A Rússia valoriza muito os esforços e o apoio dos Estados Unidos para resolver o conflito ucraniano e restabelecer a segurança global".

Washington propôs as primeiras negociações presenciais entre a Ucrânia e a Rússia em meses, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no sábado, expressando ceticismo sobre se Moscovo realmente deseja acabar com a guerra.

A proposta de negociações tripartidas ao nível dos conselheiros de segurança nacional surge no momento em que enviados especiais dos EUA e da Rússia mantiveram discussões durante o fim de semana em Miami sobre o fim da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, que já dura quase quatro anos.

O enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, reuniram-se no sábado com o enviado do presidente russo, Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, que também é chefe do Fundo Russo de Investimento Direto.

As reuniões fazem parte da pressão da administração Trump por um acordo de paz, que também desencadeou conversações entre autoridades ucranianas e europeias em Berlim no início desta semana.

Yuri Ushakov, assessor de Putin, disse à comunicação social estatal russa que as alterações ao plano de paz feitas pela Ucrânia e pela Europa estavam a causar atrasos na conclusão de um acordo.

"Estou mais do que certo de que as disposições que os europeus introduziram ou estão a tentar introduzir com os ucranianos não melhoram os documentos e não aumentam a possibilidade de alcançar uma paz duradoura", afirmou.

Kiev e os seus aliados têm alertado repetidamente contra as exigências maximalistas de Putin e do Kremlin, que incluem a exclusão permanente da Ucrânia da NATO e a retirada de Kiev de todos os territórios reivindicados pela Rússia.

Entretanto, o plano de paz entre os EUA e a Rússia evoluiu de uma proposta inicial de 28 pontos, amplamente considerada como favorável a Moscovo, para uma versão revista que, segundo fontes, contém aproximadamente 20 pontos.

Zelenskyy alerta para sinais negativos vindos de Moscovo

Zelenskyy disse no sábado que o progresso de um acordo depende da pressão que os EUA exercerem sobre a Rússia.

"Os Estados Unidos devem dizer claramente: se não for pela diplomacia, então haverá pressão total", disse Zelenskyy. "Putin ainda não sente o tipo de pressão que deveria existir".

O presidente ucraniano alertou que os sinais da Rússia continuam negativos, citando ataques ao longo da linha de frente, crimes de guerra em áreas fronteiriças e ataques contínuos contra a infraestrutura ucraniana.

"Muito depende de a Rússia sentir a necessidade de acabar com a guerra de verdade – não deve ser um jogo retórico ou político da parte da Rússia", disse Zelenskyy.

Zelenskyy afirmou que apoiaria discussões trilaterais se levassem a progressos em áreas como troca de prisioneiros ou abrissem caminho para uma reunião de líderes nacionais.

Disse também que não esperava nenhum avanço, mas apoiaria o formato se produzisse resultados.

O principal negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, disse que a sua delegação realizou reuniões separadas na sexta-feira com parceiros americanos e europeus nos Estados Unidos e que concordaram em continuar a trabalhar juntos "num futuro próximo".

Conselheiros de segurança nacional do Reino Unido, França e Alemanha participaram nas conversações de sexta-feira em Miami com Umerov e funcionários americanos.

Na sexta-feira, Putin disse estar confiante de que a Rússia poderia alcançar os seus objetivos pela força se Kiev se recusasse a aceitar os termos de Moscovo nas negociações de paz.

"A bola está inteiramente no campo dos nossos adversários ocidentais", disse Putin na sua conferência de imprensa anual de fim de ano, acrescentando que a paz só seria possível com base nas suas exigências.

A Ucrânia e a Rússia não mantêm negociações diretas oficiais desde julho, quando enviados se reuniram em Istambul para discussões que levaram à troca de prisioneiros, mas pouco mais.