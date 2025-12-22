A Ucrânia efetuou vários ataques contra alvos russos na segunda-feira, danificando um terminal petrolífero, um oleoduto, dois caças e dois navios, de acordo com as autoridades ucranianas.

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O Estado-Maior da Ucrânia disse na segunda-feira que as forças atacaram o terminal petrolífero de Tamanneftegaz, uma instalação de armazenamento de munições e um local de lançamento de drones em território russo e ucraniano ocupado pela Rússia.

Na região de Krasnodar, no sul da Rússia, um oleoduto, duas docas e dois navios sofreram danos, provocando um grande incêndio, segundo o comunicado. As autoridades ucranianas não especificaram que sistemas de armas foram utilizados na operação.

Um míssil de fabrico ucraniano atingiu uma instalação temporária que albergava a 92ª Brigada de Barcos Fluviais da Rússia em Olenivka, na península ocupada da Crimeia, acrescentou o Estado-Maior.

Um outro ataque teve como alvo um depósito de munições numa zona ocupada pela Rússia na região ucraniana de Donetsk, com o objetivo de impedir os avanços russos nessa zona, segundo o comunicado. Uma instalação russa de lançamento de drones também foi danificada.

Num ataque separado, os guerrilheiros ucranianos também incendiaram dois caças russos no domingo à noite num aeródromo perto de Lipetsk, no oeste da Rússia, informaram os serviços secretos militares da Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse apenas que as suas forças interceptaram vários drones ucranianos durante a noite, incluindo três sobre a região de Krasnodar.

As operações fazem parte da estratégia contínua da Ucrânia para perturbar as capacidades militares russas e atingir alvos atrás das linhas inimigas, enquanto Moscovo prossegue a sua guerra de quase quatro anos.

Os ataques também têm como objetivo desafiar as afirmações do Presidente Vladimir Putin de que as tropas russas mantêm uma forte posição militar durante as negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos, que ainda não conseguiram alcançar avanços em questões importantes.

Moscovo prossegue a sua campanha de desgaste

A Rússia prosseguiu a sua guerra de desgaste, tendo como alvo as povoações do Donbas - termo utilizado para designar as regiões ucranianas orientais de Donetsk e Luhansk - que Moscovo ocupou parcialmente e que continuam a ser fundamentais para as suas exigências maximalistas para pôr fim à guerra.

Na direção de Kostyantynivka, na região de Donetsk, as forças russas lançaram 27 ataques nas últimas 24 horas em torno de várias povoações, informou o Estado-Maior da Ucrânia na segunda-feira.

A cidade da linha da frente, que antes da guerra tinha uma população de 67.000 habitantes, ficou reduzida a cerca de 4.300 residentes, incluindo crianças cujos pais se recusam a evacuar.

As bombas aéreas russas destruíram bairros inteiros, enquanto a vigilância constante por drones obriga os peões a abrigarem-se debaixo de árvores e telhados, de acordo com informações militares ucranianas.

Até à data, as defesas ucranianas têm impedido que as forças russas avancem mais profundamente na cidade.

Moscovo tem também mantido a sua campanha contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia, procurando privar os civis do aquecimento e do abastecimento de água durante o inverno.

A Rússia tem visado os sistemas de energia ucranianos desde que lançou a sua invasão em grande escala no início de 2022, uma tática que Kiev descreve como "armamento do inverno".

Instalações de energia em cinco regiões ucranianas foram atacadas durante a noite, disse o Ministério da Energia da Ucrânia.

A Rússia lançou 86 drones de vários tipos contra a Ucrânia durante a noite, de acordo com a força aérea ucraniana. As defesas ucranianas destruíram 58 deles, segundo as autoridades.