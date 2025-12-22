Finlândia reforça a sua reserva militar e aumenta para 65 anos o limite de idade dos reservistas

O Presidente finlandês Alexander Stubb assinou uma lei que aumenta para 65 anos o limite de idade dos reservistas.

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As alterações à legislação entrarão em vigor em 1 de janeiro de 2026.

"A alteração alarga o período de serviço na reserva em 15 anos para os soldados rasos e em cinco anos para os oficiais e oficiais subalternos", declarou o Ministério da Defesa finlandês num comunicado.

De acordo com a lei, os recrutas militares ficarão na reserva, independentemente da sua patente militar, até ao final do ano em que completam 65 anos.

"Com esta reforma, o tamanho da reserva aumentará em 125.000 pessoas durante o período de transição de cinco anos. Em 2031, a reserva total da Finlândia será de aproximadamente um milhão de pessoas", afirmou o Ministro da Defesa finlandês, Antti Häkkänen.

O governo atribuiu a necessidade da mudança ao "ambiente de segurança alterado".

"O reforço da reserva aumenta a capacidade de defesa da Finlândia", sublinhou Häkkänen.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a Finlândia abandonou a sua neutralidade e pediu para aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

O país tornou-se oficialmente membro da NATO em abril de 2023.

Em novembro do mesmo ano, o Governo finlandês decidiu encerrar a fronteira terrestre entre a Finlândia e a Rússia. O motivo foi a chamada migração dirigida, quando cidadãos de países terceiros tentaram passar da Federação Russa para a Finlândia para pedir asilo. De acordo com as autoridades finlandesas, tratou-se de uma operação híbrida por parte da Rússia.

Além disso, o Governo finlandês decidiu construir uma vedação na fronteira com a Federação Russa numa extensão de cerca de 200 quilómetros. A conclusão da construção está prevista para 2026.