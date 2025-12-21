Novos bombardeamentos russos na Ucrânia fazem pelo menos quatro mortos

Os bombardeamentos russos sobre a Ucrânia na noite de sábado para domingo causaram pelo menos quatro mortos e 19 feridos, depois de Moscovo ter lançado cerca de 100 drones e um míssil, segundo a Força Aérea da Ucrânia.

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Dos 97 drones lançados, 75 foram abatidos ou bloqueados, enquanto 19 atingiram oito locais.

Na cidade de Izium, na região de Kharkiv, no nordeste do país, os serviços de salvamento ucranianos recuperaram os corpos de duas pessoas dos escombros, depois do desabamento de um edifício.

O governador da região, Oleh Syniehubov, disse também que duas pessoas tinham ficado feridas e que muitas casas da região tinham ficado danificadas.

Segundo as autoridades, outra pessoa morreu e quatro ficaram feridas na região oriental de Donetsk. Entretanto, na região de Kherson, sete pessoas ficaram feridas na sequência dos ataques russos, incluindo casas particulares, quatro edifícios de vários andares, um edifício administrativo e uma conduta de gás.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy escreveu numa publicação na rede social X que a Rússia lançou cerca de 1300 drones de ataque, quase 1200 bombas aéreas guiadas e nove mísseis só na última semana.

De acordo com Oleh Kiper, administrador militar do Oblast de Odessa, a região foi particularmente afetada, tendo sido visadas as instalações portuárias, de transporte e industriais.

A Rússia declarou no sábado que as suas forças tinham tomado o controlo de mais duas localidades nas regiões de Sumy e Donetsk. De acordo com o Ministério russo da Defesa, as tropas capturaram Vysoke, na região de Sumy, e Svitle, na região de Donetsk, nas últimas 24 horas. O ministério disse ainda que atacou instalações utilizadas para o transporte de armas ocidentais, bem como depósitos de munições, locais de abastecimento de combustível e localizações de tropas ucranianas e combatentes estrangeiros.