Vídeo. As imagens do local onde explodiu o carro de um general russo em Moscovo

Um general russo morreu na manhã de segunda-feira, após a detonação de um engenho explosivo sob o seu automóvel em Moscovo, segundo as autoridades.
O tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Direção de Treino Operacional do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia, morreu devido aos ferimentos, segundo o Comité de Investigação russo.
A explosão danificou vários veículos estacionados nas imediações. Equipas forenses examinaram o automóvel atingido e a área envolvente.
O assassínio surge após dois ataques semelhantes no último ano, que visaram altos oficiais militares russos junto às suas residências.