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Investigadores trabalham no local onde um engenho explosivo matou o tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Direção de Treino Operacional do Estado-Maior-General russo
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Vídeo. As imagens do local onde explodiu o carro de um general russo em Moscovo

Últimas notícias:

Alto responsável militar russo morreu quando um engenho explosivo foi detonado sob o seu carro.

Um general russo morreu na manhã de segunda-feira, após a detonação de um engenho explosivo sob o seu automóvel em Moscovo, segundo as autoridades.

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O tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Direção de Treino Operacional do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia, morreu devido aos ferimentos, segundo o Comité de Investigação russo.

A explosão danificou vários veículos estacionados nas imediações. Equipas forenses examinaram o automóvel atingido e a área envolvente.

O assassínio surge após dois ataques semelhantes no último ano, que visaram altos oficiais militares russos junto às suas residências.

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