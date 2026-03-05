Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Médio Oriente: a angústia das diásporas iraniana e libanesa em França face à guerra

A fachada do Hospital Gandhi em Teerão, que foi atingido por um ataque israelita no domingo
A fachada do Hospital Gandhi em Teerão, que foi atingido por um ataque israelita no domingo Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Jean-Philippe Liabot & Avec AFP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Desde há 5 dias, os libaneses e iranianos expatriados que vivem em França estão preocupados com os seus entes queridos no seu país, que estão sob fogo dos Estados Unidos e de Israel.

À medida que a guerra desencadeada pelos Estados Unidos (EUA) e por Israel contra o Irão e o Líbano entra no seu sexto dia, aumenta a preocupação dos iranianos e libaneses que vivem em França. As notícias chegam aos poucos, às vezes nem chegam.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Muitos dizem sentir uma estranha culpa: a de estarem longe, em segurança, enquanto os seus entes queridos vivem sob ameaça.

Muitos outros, como Roula, uma libanesa expatriada, falam também de um cansaço profundo: o de um país que parece que nunca vai sair da guerra.

"Cheguei aqui há mais de 35 anos e já era a guerra. Já era o fim de outra guerra. E agora ainda está a decorrer. Portanto, é uma guerra perpétua", diz.

Para Rakan, outro libanês expatriado e motorista do VTC em Paris, deve haver paz para todos.

"Nós (os libaneses) somos a favor da paz e eu espero que haja paz, seja para Israel ou para os árabes. É o que eu espero como pai, para os meus filhos. Quero toda a gente à volta de uma pequena mesa para podermos dizer: 'isto é para mim, isto é para ti'".

Related

O mesmo sentimento de impotência do lado iraniano

Em França desde 2018, Amir tem estado colado ao telefone e ao computador desde sábado, seguindo as notícias do Irão.

O especialista em TI de 32 anos, que vive em Villeurbanne, perto de Lyon, está muito preocupado porque a Internet foi completamente cortada no Irão e há cinco dias que não tem notícias da sua família.

No primeiro dia em que a guerra começou, os meus pais telefonaram-me a dizer: "Não te preocupes, tem estado tudo calmo aqui até agora, mas desde então, nada. Não há telefone, não há Internet. Nada", explica.

"Não consigo comer, não consigo dormir. É muito complicado. Um dia há Internet, posso falar durante três segundos com a minha família, com os meus amigos e depois acabou".

O único sinalizador de Amir é o telemóvel e aquela luz azul que teima em não se ligar como ele gostaria. Uma mensagem enviada, horas de silêncio, e a pergunta que invade a sua mente: eles ainda lá estão? Será que estão bem?

Por detrás das estratégias militares e dos números da bolsa, dos preços dos combustíveis e dos turistas retidos nos Estados do Golfo Pérsico, Amir fica apenas com isso: a espera infinita daqueles que, de um continente para outro, apenas esperam não ser os próximos a chorar à distância.

