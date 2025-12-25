Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Carro soterrado na lama após as cheias de quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, em Wrightwood, Califórnia, EUA
No Comment

Vídeo. Califórnia: temporal de inverno causa inundações, aluimentos de terra e neve

Últimas notícias:

Tempestade de inverno intensa atinge a Califórnia, provoca condições perigosas para viagens e cheias súbitas.

Uma intensa tempestade de inverno atravessou a Califórnia na quarta-feira, com chuva forte, ventos intensos e neve nas montanhas quase a anular a visibilidade.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Chegou numa altura em que milhões viajavam para as festas, tornando perigosas as estradas em grande parte do estado.

Foram emitidos avisos de evacuação em partes do sul da Califórnia, sobretudo em zonas devastadas pelos incêndios florestais de janeiro.

Em Los Angeles, os bombeiros resgataram um homem preso num túnel de drenagem na madrugada de quarta-feira.

O governador Gavin Newsom declarou estado de emergência em seis condados, permitindo apoio do estado. As equipas de emergência foram mobilizadas em todo o estado, com a Guarda Nacional em prontidão.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE