Vídeo. Califórnia: temporal de inverno causa inundações, aluimentos de terra e neve

Uma intensa tempestade de inverno atravessou a Califórnia na quarta-feira, com chuva forte, ventos intensos e neve nas montanhas quase a anular a visibilidade.
Chegou numa altura em que milhões viajavam para as festas, tornando perigosas as estradas em grande parte do estado.
Foram emitidos avisos de evacuação em partes do sul da Califórnia, sobretudo em zonas devastadas pelos incêndios florestais de janeiro.
Em Los Angeles, os bombeiros resgataram um homem preso num túnel de drenagem na madrugada de quarta-feira.
O governador Gavin Newsom declarou estado de emergência em seis condados, permitindo apoio do estado. As equipas de emergência foram mobilizadas em todo o estado, com a Guarda Nacional em prontidão.