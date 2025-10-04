Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trump pede a Israel que pare de bombardear Gaza depois de o Hamas ter aceite parcialmente o seu plano de paz

O Presidente Donald Trump fala na Sala Oval da Casa Branca, terça-feira, 30 de setembro de 2025, em Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
O Presidente Donald Trump fala na Sala Oval da Casa Branca, terça-feira, 30 de setembro de 2025, em Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Direitos de autor  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Jeremiah Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
Trump saudou a declaração do Hamas, dizendo: "Acredito que eles estão prontos para uma paz duradoura".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira, num post nas redes sociais, que Israel deve parar de bombardear a Faixa de Gaza, depois do Hamas ter dito que aceitou alguns elementos do seu plano de paz para acabar com a guerra de quase dois anos.

O Hamas, no seu acordo parcial ao plano, disse que estava disposto a libertar os reféns e a entregar o poder a outros palestinianos, mas que outros aspectos do plano exigem mais consultas entre os palestinianos.

Na sua página nas redes sociais, Trump congratulou-se com a declaração do Hamas, dizendo: "Acredito que eles estão prontos para uma paz duradoura".

"Israel tem de parar imediatamente os bombardeamentos em Gaza, para que possamos retirar os reféns em segurança e rapidamente! Neste momento, é demasiado perigoso fazê-lo. Já estamos a discutir os pormenores a serem resolvidos", escreveu o Presidente dos EUA.

Mais tarde, divulgou um vídeo de celebração onde agradeceu aos países árabes e muçulmanos, especificamente ao Qatar, Arábia Saudita, Jordânia, Egito e Turquia, juntamente com "tantos outros".

"Este é um grande dia", disse o presidente dos EUA. "Veremos como tudo se desenrola. Temos de ter a palavra final em concreto".

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, na sua resposta, disse que Israel estava preparado para a implementação da "primeira fase" do plano de Trump, aparentemente referindo-se à libertação dos reféns.

Mas o seu gabinete disse mais tarde numa declaração que Israel estava empenhado em acabar com a guerra com base nos princípios que tinha estabelecido anteriormente, sem abordar potenciais lacunas com o Hamas.

O último esforço de cessar-fogo é bem acolhido

Trump parece empenhado em cumprir as promessas de acabar com a guerra e devolver dezenas de reféns antes do segundo aniversário do ataque, na terça-feira.

Os principais mediadores, Egito e Qatar, saudaram os últimos desenvolvimentos e Majed Al Ansari, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, disse que iriam "continuar as discussões sobre o plano".

O porta-voz do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse que "insta todas as partes a aproveitarem a oportunidade para pôr fim ao trágico conflito em Gaza". O Presidente francês Emmanuel Macron escreveu nas redes sociais que "a libertação de todos os reféns e um cessar-fogo em Gaza estão ao nosso alcance!"

E a Presidente da Comissão Europeia disse que a declaração do Hamas sobre a libertação de todos os reféns é "encorajadora".

"Este momento tem de terminar. O cessar-fogo imediato e a libertação de todos os reféns estão ao alcance (...)", escreve Ursula von der Leyen na rede X.

A principal organização que representa as famílias dos reféns israelitas disse que o pedido de Trump para parar os combates "é essencial para evitar danos graves e irreversíveis aos reféns". A organização apelou a Netanyahu para que "inicie imediatamente negociações eficientes e rápidas para trazer todos os nossos reféns para casa".

Apesar dos sinais positivos, as principais questões e exigências do plano de paz permanecem pouco claras e ainda não foram decididas.

O Hamas, na sua resposta, afirmou que os aspectos da proposta que dizem respeito ao futuro da Faixa de Gaza e aos direitos dos palestinianos devem ser decididos com base numa "posição palestiniana unânime" alcançada com outras facções e com base no direito internacional.

A declaração também não menciona o desarmamento do Hamas, uma das principais exigências israelitas incluídas na proposta de Trump.

De acordo com o plano, que Trump revelou no início desta semana juntamente com Netanyahu, o Hamas libertaria os restantes 48 reféns - cerca de 20 dos quais se acredita estarem vivos - no prazo de três dias. O Hamas também renunciaria ao poder e desarmar-se-ia.

Em contrapartida, Israel suspenderia a sua ofensiva e retiraria de grande parte do território, libertaria centenas de prisioneiros palestinianos e permitiria o afluxo de ajuda humanitária e a eventual reconstrução. Os planos de deslocação de grande parte da população de Gaza para outros países seriam arquivados.

Gaza, com cerca de 2 milhões de palestinianos, seria colocada sob governação internacional, sob a supervisão do próprio Trump e do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. O plano não prevê qualquer caminho para uma eventual reunificação com a Cisjordânia ocupada por Israel num futuro Estado palestiniano.

