Hamas disponível para entregar reféns e pronto para negociar detalhes do plano de Trump

O Hamas respondeu esta sexta-feira ao plano de paz de Donald Trump. O grupo palestiniano informou que está pronto para libertar todos os prisioneiros israelitas, tanto os vivos como os mortos, tal como exige a proposta do presidente norte-americano.

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Ainda assim, o grupo indica que existem pontos no acordo que precisam de ser negociados.

"Neste contexto, o movimento afirma a sua disponibilidade para iniciar imediatamente negociações através dos mediadores para discutir os detalhes deste acordo", afirmou o Hamas num comunicado partilhado no Telegram.

Além da libertação dos reféns, o Hamas indicou ainda que aceita entregar a administração de Gaza a um órgão independente de tecnocratas palestinianos, "com base no consenso nacional palestiniano e no apoio árabe e islâmico".

Ainda assim, o grupo deixou claro que os aspetos da proposta que dizem respeito ao futuro da Faixa de Gaza e aos direitos palestinos devem ser decididos com base numa "posição palestina unânime" alcançada com outras fações e com base no direito internacional.

A declaração também não fez qualquer menção ao desarmamento do Hamas, uma exigência fundamental de Israel incluída na proposta de Trump.

Donald Trump estabelece prazo até domingo

A reposta do grupo palestiniano chega depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito na sexta-feira que o Hamas deveria concordar com o acordo de paz proposto para Gaza até domingo à noite, ameaçando uma resposta militar ainda maior após quase dois anos de guerra no território palestiniano.

Trump parece querer cumprir as promessas de acabar com a guerra e devolver dezenas de reféns antes do segundo aniversário do ataque, na terça-feira.

O seu plano de paz de 20 pontos foi aceite por Israel e bem acolhido internacionalmente, mas os principais mediadores, Egito e Qatar, e pelo menos um responsável do Hamas, afirmaram que alguns elementos necessitam de mais negociações, sem entrar em pormenores.

"Um acordo deve ser alcançado com o Hamas até domingo à noite, às 18 horas, hora de Washington" [23:00 em Lisboa], escreveu Trump numa publicação nas redes sociais.

"Todos os países assinaram o acordo! Se este acordo de ÚLTIMA OPORTUNIDADE não for alcançado, o INFERNO, como nunca se viu antes, irá deflagrar contra o Hamas. DE UMA FORMA OU DE OUTRA, HAVERÁ PAZ NO MÉDIO ORIENTE".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cumprimenta o presidente dos EUA, Donald Trump, após uma conferência de imprensa na Casa Branca, 29 de setembro de 2025 AP Photo

De acordo com o plano, que Trump revelou no início desta semana ao lado do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o Hamas libertaria imediatamente os restantes 48 reféns, cerca de 20 dos quais se pensa estarem ainda vivos.

O grupo militante também renunciaria ao poder em Gaza e entregaria as suas armas.

Em contrapartida, Israel interromperia a sua ofensiva e retiraria-se de grande parte do território, libertaria centenas de prisioneiros palestinianos e permitiria o afluxo de ajuda humanitária e uma eventual reconstrução.

Os planos de deslocalização da população de Gaza para outros países seriam arquivados.

O território de cerca de 2 milhões de palestinianos seria colocado sob governação internacional, sob a supervisão do próprio Trump e do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Fumo após um ataque militar israelita ao fundo, enquanto os palestinianos deslocados fogem do norte de Gaza, 1 de outubro de 2025 AP Photo

O plano não prevê qualquer via para uma eventual reunificação com a Cisjordânia ocupada por Israel num futuro Estado palestiniano.

Um responsável do Hamas afirmou no início desta semana que alguns elementos do plano são inaceitáveis e precisam de ser alterados, sem entrar em pormenores.

Os palestinianos anseiam pelo fim da guerra, mas muitos consideram que esta e anteriores propostas dos EUA favorecem fortemente Israel.

EUA e Israel tentam pressionar o Hamas

Israel tem procurado aumentar a pressão sobre o Hamas desde que, em março, pôs unilateralmente termo a um cessar-fogo anterior.

Há mais de dois meses que o Hamas não recebe alimentos, medicamentos e outros bens, tendo ocupado, arrasado e despovoado vastas áreas do território costeiro.

Os peritos determinaram que a cidade de Gaza tinha entrado em estado de fome pouco antes de Israel ter lançado uma grande ofensiva com o objetivo de a ocupar.

Calcula-se que 400.000 pessoas tenham fugido da cidade nas últimas semanas, mas centenas de milhares de outras ficaram para trás.

Edifícios destruídos durante as operações terrestres após um ataque no norte de Gaza, 3 de outubro de 2025 AP Photo

Olga Cherevko, porta-voz do gabinete humanitário da ONU, disse que viu várias famílias deslocadas alojadas no parque de estacionamento do Hospital Shifa durante uma visita na quinta-feira.

"Não podem deslocar-se para sul porque não têm meios para o fazer", disse Cherevko.

"Uma das famílias tinha três filhos e a mulher estava grávida do quarto. E havia muitos outros casos vulneráveis, incluindo idosos e pessoas com deficiência."

Trump escreveu que a maior parte dos combatentes do Hamas estão "cercados e MILITARMENTE PRESOS, apenas à espera que eu dê a palavra, 'VAI', para que as suas vidas sejam rapidamente extintas. Quanto aos restantes, sabemos onde e quem são, e serão perseguidos e mortos".

A maioria dos principais líderes do Hamas em Gaza e milhares dos seus combatentes já foram mortos, mas o grupo ainda tem influência em áreas não controladas pelo exército israelita e lança ataques esporádicos que mataram e feriram soldados israelitas.

O Hamas tem-se mantido firme na sua posição de que só libertará os restantes reféns, a sua única moeda de resposta, em troca de um cessar-fogo duradouro e da retirada militar israelita total.

Netanyahu rejeitou essas condições, dizendo que o Hamas tem de se render e desarmar.