Coreia do Norte faz progressos na construção do seu primeiro submarino nuclear

A Coreia do Norte divulgou na quinta-feira fotografias que mostram o que parece ser o casco de um submarino nuclear em grande parte concluído, com o líder Kim Jong-un a criticar o esforço da Coreia do Sul para adquirir tecnologia semelhante.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Os meios de comunicação estatais mostraram Kim a inspecionar uma enorme embarcação revestida com o que parece ser tinta anti-corrosão em construção no interior de uma sala de montagem. Estava acompanhado por altos funcionários e pela sua filha.

A Agência Central de Notícias da Coreia disse que Kim visitou um estaleiro para inspecionar a construção do que a Coreia do Norte descreve como um submarino de 8.700 toneladas com propulsão nuclear. A data da visita não foi especificada.

Foi a primeira vez que os meios de comunicação social estatais norte-coreanos divulgaram imagens do submarino desde março, altura em que mostravam sobretudo secções inferiores da embarcação.

Kim descreveu os esforços da Coreia do Sul para adquirir um submarino de propulsão nuclear, que têm sido apoiados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como um "ato ofensivo" que viola gravemente a segurança e a soberania marítima do Norte.

O plano sul-coreano demonstra por que razão o exército norte-coreano precisa de se modernizar e de se armar nuclearmente e afirmou que a conclusão do seu submarino nuclear seria uma mudança "histórica" no reforço da sua capacidade de dissuasão nuclear.

Pyongyang indicou que planeia armar o submarino com armas nucleares, chamando-lhe "submarino estratégico de mísseis guiados" ou "submarino estratégico de ataque nuclear".

Lista de desejos de armamento sofisticado

Como os submarinos são normalmente construídos de dentro para fora, a divulgação do que parece ser um casco em grande parte concluído sugere que muitos componentes principais, incluindo o motor e possivelmente o reator, já estão no lugar, disse Moon Keun-sik, um especialista em submarinos da Universidade Hanyang de Seul.

"Mostrar a embarcação completa agora parece indicar que a maior parte do equipamento já foi instalado e que está quase pronto para ser lançado à água", disse Moon, antigo oficial de submarinos da marinha sul-coreana.

Moon acredita que o submarino norte-coreano poderá ser testado no mar dentro de meses.

Um submarino com propulsão nuclear era um dos itens de uma lista de desejos de armamento sofisticado que Kim anunciou durante uma conferência política em 2021. Outras armas incluem mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido, armas hipersónicas, satélites espiões e mísseis com várias ogivas.

Kim Jong-un visita um estaleiro naval e inspeciona um submarino nuclear em construção num local não revelado na Coreia do Norte, sem data AP Photo

A Coreia do Norte efetuou testes para desenvolver alguns desses sistemas e revelou recentemente um novo contratorpedeiro naval, que Kim saudou como um passo importante para expandir o alcance operacional e as capacidades de ataque preventivo das forças nucleares do país.

Um submarino capaz de operar furtivamente durante longos períodos e de lançar mísseis a partir de debaixo de água seria um desenvolvimento preocupante para os vizinhos da Coreia do Norte, uma vez que esses lançamentos seriam difíceis de detetar antecipadamente.

Persistem dúvidas sobre se a Coreia do Norte, um país fortemente sancionado, poderia obter recursos e tecnologia para construir submarinos nucleares.

Alguns especialistas afirmam que o alinhamento da Coreia do Norte com a Rússia - incluindo o envio de milhares de tropas e equipamento militar para apoiar a guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia - pode ter ajudado o país a receber tecnologias em troca.

Embora alguns analistas suspeitem que a Coreia do Norte poderá ter procurado um reator junto da Rússia, possivelmente a partir de um submarino russo reformado, Moon afirmou que é mais provável que a Coreia do Norte tenha concebido o seu próprio reator, embora possa ter recebido assistência tecnológica da Rússia.

Planos de submarinos da Coreia do Sul

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pediu o apoio dos EUA aos esforços da Coreia do Sul para adquirir submarinos nucleares durante uma cimeira com Trump em outubro, reafirmando simultaneamente o compromisso de aumentar as despesas com a defesa.

Trump disse que os EUA estão abertos à partilha de tecnologia para permitir que a Coreia do Sul construa um submarino nuclear, mas não é imediatamente claro onde e quando o navio seria construído e como Seul obteria o combustível nuclear e a tecnologia do reator necessários.

A KCNA afirmou que Kim supervisionou na quarta-feira os testes de novos mísseis antiaéreos disparados para o mar. O Estado-Maior da Coreia do Sul afirmou ter detetado o lançamento de vários mísseis pelo Norte a partir de uma cidade da costa oriental.

As tensões na península coreana agravaram-se nos últimos anos, à medida que Kim acelerou o seu programa nuclear e aprofundou o alinhamento com Moscovo após a invasão total da Ucrânia pela Rússia no início de 2022.

O seu governo rejeitou os apelos de Washington e Seul para reavivar as negociações destinadas a encerrar seus programas nucleares e de mísseis, que descarrilaram em 2019 após uma cimeira fracassada com Trump durante seu primeiro mandato.