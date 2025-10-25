A Coreia do Norte inaugurou um novo memorial em Pyongyang, dedicado aos seus soldados mortos em combate ao lado das tropas russas para expulsar as forças ucranianas de Kursk, informaram os meios de comunicação social estatais.

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A cerimónia de inauguração do "Museu Memorial dos Feitos de Combate" contou com a presença do líder norte-coreano Kim Jong-un e do embaixador da Rússia na Coreia do Norte, Aleksandr Matsegora, bem como de outros funcionários da embaixada.

Durante o evento, na quinta-feira, Kim disse que o memorial "é um santuário sagrado dedicado à imortalidade dos verdadeiros patriotas", informou a agência noticiosa estatal KCNA na sexta-feira.

Não é invulgar que os meios de comunicação social norte-coreanos noticiem os acontecimentos um dia depois de terem ocorrido.

Falando sobre a operação em Kursk, onde a Ucrânia lançou uma incursão surpresa em agosto do ano passado, Kim disse que a "irmandade militar" entre o seu país e a Rússia iria "avançar sem parar", informou a KCNA.

O líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente russo Vladimir Putin conversam dentro de um veículo em Pequim, 3 de setembro de 2025 AP Photo

De acordo com avaliações sul-coreanas, a Coreia do Norte enviou cerca de 15.000 soldados para a Rússia desde o outono passado e forneceu grandes quantidades de equipamento militar, incluindo artilharia e mísseis balísticos, para apoiar a invasão total da Ucrânia pela Rússia.

Seul calcula que, pelo menos, 600 soldados norte-coreanos tenham sido mortos em combate ao lado das tropas russas e outros milhares tenham ficado feridos.

Kim também concordou em enviar milhares de trabalhadores da construção militar e desminadores para Kursk, à medida que Kim aprofunda os laços militares com a Rússia.

Os responsáveis sul-coreanos mostraram-se preocupados com a possibilidade de a Coreia do Norte receber a tão necessária ajuda económica e tecnologias militares avançadas em troca do seu apoio à guerra.

Temem que isso possa aumentar a ameaça representada pelo programa de armas nucleares de Kim. Os especialistas afirmam que as forças armadas da Coreia do Norte também obteriam valiosas experiências de combate com a guerra.

Conversações entre Trump e Kim?

Entretanto, especula-se que o Presidente dos EUA, Donald Trump, poderá tentar encontrar-se com Kim quando participar na reunião da Cooperação Económica Ásia-Pacífico em Seul, na próxima semana.

Trump expressou repetidamente o seu desejo de restaurar a diplomacia em torno do programa de armas nucleares do Norte e gabou-se da sua relação com Kim, chamando-lhe "um tipo inteligente".

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reúne-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un durante a sua primeira cimeira em Singapura, 12 de junho de 2018 AP Photo

Kim disse no mês passado que tem "boas recordações pessoais" dos seus encontros com Trump e sugeriu que poderia voltar às conversações se os EUA deixassem cair "a sua obsessão delirante com a desnuclearização" da Coreia do Norte.

A última vez que Trump visitou a Coreia do Sul, em 2019, fez uma viagem surpresa à fronteira, atravessou a Coreia do Norte e manteve conversações com Kim na aldeia fronteiriça de Panmunjom.

Desde então, Kim acelerou drasticamente o ritmo dos testes de armas, enquanto a diplomacia nuclear de alto risco com Trump desmoronou nesse mesmo ano devido a disputas sobre as sanções lideradas pelos EUA.